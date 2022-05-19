Макс Чмерковський створив благодійний фонд у США: як він допомагає українцям?

Хореограф Макс Чмерковський разом зі своїм батьком Олександром допомагає українцям зі США, де вони створили спеціальний благодійний фонд

Макс Чмерковський створив благодійний фонд для допомоги українцям

Танцюрист Макс Чмерковський не забуває про своє українське коріння навіть через багато років життя далеко за океаном. Хореограф зізнавався, що насамперед почувається українцем, а лише потім людиною, яка виросла в Америці.

Щоб допомогти своєму народу, Чмерковський разом із батьком Олександром створив у США благодійний фонд під назвою "Baranova27". Така назва для організації була обрана не випадково – саме за цією адресою проживала сім'я танцюриста до еміграції до Сполучених Штатів.

Реклама

Фонд Чмерковського активно допомагає українським біженцям у різних куточках світу, а про всі закупівлі та проекти Чмерковський повідомляє в Instagram-акаунті організації.

Так, за словами хореографа, наразі основне завдання – це будівництво модульного містечка для переселенців у Львівській області. До проєкту вже готові долучитися міжнародні компанії.

Реклама

Для цього Макс та Олександр Чмерковські провели переговори з послом України в Туреччині Василем Боднаром щодо проекту Баранова Village в Україні.

Макс Чмерковський та його батько зустрілися з послом України в Туреччині

Раніше ми повідомляли, що співачка Віра Брежнєва відмовилася від концертів у РФ та самостійно завантажує фури гуманітаркою для українців у Польщі.