Макс Чмерковський створив благодійний фонд у США: як він допомагає українцям?

Танцюрист Макс Чмерковський не забуває про своє українське коріння навіть через багато років життя далеко за океаном. Хореограф зізнавався, що насамперед почувається українцем, а лише потім людиною, яка виросла в Америці.
Щоб допомогти своєму народу, Чмерковський разом із батьком Олександром створив у США благодійний фонд під назвою "Baranova27". Така назва для організації була обрана не випадково – саме за цією адресою проживала сім'я танцюриста до еміграції до Сполучених Штатів.
Фонд Чмерковського активно допомагає українським біженцям у різних куточках світу, а про всі закупівлі та проекти Чмерковський повідомляє в Instagram-акаунті організації.
Так, за словами хореографа, наразі основне завдання – це будівництво модульного містечка для переселенців у Львівській області. До проєкту вже готові долучитися міжнародні компанії.
Для цього Макс та Олександр Чмерковські провели переговори з послом України в Туреччині Василем Боднаром щодо проекту Баранова Village в Україні.
Раніше ми повідомляли, що співачка Віра Брежнєва відмовилася від концертів у РФ та самостійно завантажує фури гуманітаркою для українців у Польщі.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні