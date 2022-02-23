Макс Чмерковський: Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Наразі Макса Чмерковського в Україні знають як успішного хореографа зі світовим ім'ям та топового представника бального танцю.
Макс тривалий час живе в США, він власник чотирнадцяти танцювальних шкіл в Америці, співзасновник та керівник некомерційної освітньої благодійної організації для майбутніх танцюристів Dance Team USA, власник компанії Maksim Chmerkovskiy Productions, яка організовує танцювальні тури по всьому світу.
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Українець – в Америці, американець – в Україні
Сім'я Макса Чмерковського переїхала до США, коли йому було лише 14 років. Хлопчик ріс серед таких самих іммігрантів, тому отримав своє особливе сприйняття світу.
Я – людина, яка не знає, що таке імміграція. Адже я ніколи не переставав бути українцем в Америці, де багато її мешканців представляють свою певну націю. Я вважаю себе американцем лише у своєму сьогоднішньому світогляді та способі життя, – каже Макс.
Як розповідає сам Макс, завжди вважав себе українцем та відчував приналежність до цієї нації.
У мене таке "самовраження" – там я американець, який представляє українську громаду в Америці, тут я американець, який приїхав поділитися своїм досвідом в Україні. Я почуваюся українцем, а лише потім людиною, яка виросла в Америці й здобула їхню освіту, – поділився з нами хореограф.
Макс зізнається, що йому завжди не вистачає України й він ніколи навіть після стількох років у США не відчував себе іноземцем у цій країні.
Дружба з Даніелем Салемом
Макса та Даніеля останнім часом плутають дуже часто, оскільки обидва працюють в одній сфері та чимось схожі зовні. Але Макс розповів, що їхнє знайомство з Даніелем сталося за межами роботи.
Ми познайомилися завдяки моєму менеджерові Тані. Я захотів відвідати Одесу, попросив знайти одесита, щоб поспілкуватися з ним і зняти контент. Я давно не був у цьому місті й хотів його знову побачити. І ось вона знайшла мені Даніеля: "Ось тебе з ним ще й плутають", – згадав про знайомство Чмерковський.
Як поділився хореограф, йому дуже сподобалося те, що Салем також розмовляє англійською, як і він сам: "Ніби ми разом виросли". Танцюрист і актор відразу ж порозумілися і чоловіки стали справжніми друзями.
Ми не просто продовжуємо спілкування, ми дуже близько потоваришували, а зараз готуємо спільний проєкт. Дуже сподіваюся, що вам сподобається, але поки що не можу про нього говорити. Я зустрічаюся з великою кількістю людей, але щоб близько подружитися – таке буває рідко – говорить про друга Макс.
Танці в Україні
Наразі Макс прилетів до України для того, щоб судити учасників у новому проєкті "Танці. World of Dance".
Хореограф зізнається: очікував на хорошу підготовку від команди проєкту, але не очікував побачити стільки талановитих танцюристів.
Я здебільшого знайомий із танцюристами з бального світу, бо це моя сфера. Я знав, що в Україні також є талановиті танцюристи цього напряму, але таких сильних талантів в інших напрямках ще не зустрічав. Зараз на проєкті я не просто почуваюся суддею, я друг, який готовий ділитися своїм досвідом з кожним з учасників, – розповів Чмерковський за лаштунками зйомок проєкту каналу СТБ.
За словами Макса, він хоче передати танцюристам свій досвід та пояснити їм, як зробити так, щоб танці ще й приносили їм прибуток.
Побувавши в Голлівуді та вивчивши цю розважальну індустрію, я розумію, у нас у всіх мета одна – щоб улюблена справа ще й забезпечувала тебе. Кожен танцюрист прагне рівня, коли він зможе заробляти цим, – каже хореограф.
Чмерковський зізнається, що не хотів би займатися викладанням хореографії в Україні, але радий був би продовжити свій американський бізнес у рідній країні.
У мене є 14 шкіл в Америці, дуже розвинена корпоративна структура, і я б із задоволенням продовжував робити це в Україні. У мене є плани, але їх дуже багато, – каже танцюрист.
Як реагують близькі на роботу в Україні
Рідні стежать за тим, що відбувається в Україні, і, як зізнається Макс, переживають під час його приїздів до Києва.
І мама, і дружина, і тато, і дідусь, усі переживають. Я по три рази на день відповідаю на дзвінки, запевняю, що все гаразд. Вони читають медіа і, звісно, дуже хвилюються від усіх новин, – поділився танцюрист.
Сім'я Макса Чмерковського
Мультинаціональна сім'я
Макс вже майже 10 років у шлюбі. Його дружина Піта – австралійка, тому їхню сім'ю сміливо можна назвати мультинаціональною.
Як розповів танцюрист, Піта вже встигла показати чоловікові свою батьківщину, Австралію. Макс зізнається, що враження від нового континенту в нього залишилися позитивні.
До цього я ніколи в Австралії не був. Мені дуже сподобалося. Її місто, воно дуже тихе, як величезне село на березі океану, дуже красиве і спокійне, зовсім не схоже на те, де я виріс, – каже Макс.
Піті також дуже сподобалося в Україні. За словами Чмерковського, вона приїжджала до Києва шість років тому, і тоді місто їй дуже запам'яталося. Тепер хореограф мріє показати дружині та сину рідну Одесу.
Танцюрист розповів, що Піта трохи знає російську мову і колись навіть намагалася її вчити.
Пам'ятаю, колись рано-вранці я прокинувся і почув якісь розмови, Піта тоді була вагітна. Я вийшов із кімнати й побачив, що вона займається з учителькою російської мови. Я трохи засмутився, хотів, щоб у мене було щось, чого вона не розуміє… – пожартував Макс.
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