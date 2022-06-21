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Максим Чмерковський дізнався про викидень дружини на зйомках у Києві. Шокуючі подробиці зіркової драми

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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21 червня, 19:42
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В інтерв'ю американському глянцю зіркова пара розповіла про чорний для їхньої сім'ї жовтень 2021 року. Тоді вони дізналися і про вагітність Пети Маргатройд, і про викидень
Максим Чмерковський та Пета Маргатройд втратили дитину
Максим Чмерковський та Пета Маргатройд втратили дитину

Секс-символ українського та американського танцполу Максим Чмерковський останні роки жив на 2 країни. В Україні працював на телепроєктах. А в США на зірку чекала сім'я: кохана дружина Пета та єдиний син Шай.

Початок повномасштабного вторгнення армії РФ до України Чмерковський зустрів у Києві. Повернувшись до США хореограф створив благодійний фонд і почав займатися будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області.

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У недавньому інтерв'ю People зіркова пара розкрила приголомшливу таємницю. Торік у жовтні Чмерковський був на зйомках нового сезону шоу "Танці з зірками". Його дружина, Пета, збиралася прилетіти до України. Вони планували зачати дитину, і за її підрахунками час був ідеальним. Але планам не судилося збутися. 35-річна Маргатройд отримала позитивний тест на COVID.

У мене не було сили. Я не могла відкрити навіть холодильник, щоб нагодувати Шая", – згадує Пета.

Максим Чмерковський із дружиною та сином
Максим Чмерковський із дружиною та сином

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Її госпіталізували на очах у 5-річного сина. У лікарняній палаті Пета зателефонувала Максимові. У цей момент увійшов лікар. По його обличчю вона зрозуміла: щось не так.

Він запитав, чи я знаю що вагітна? Через хвилювання Максимові почулося, що лікар каже, що я в положенні. Я гадки не мала що чекаю дитину, – ледве стримуючи сльози поділилася пережитим Пета.

Скріншот: Youtube/People

COVID забрав у жінки усі сили. І на ранній стадії вагітності вони з Максимом Чмерковським втратили дитину.

Не бути там із нею – божевілля. Це змушує почуватися безпорадним, – сказав Чмерковський американським журналістам.

Скріншот: Youtube/People

В інтерв'ю танцювальна пара, яка в офіційному шлюбі з 2017 року, зізналася: це був уже третій викидень. Наразі пара працює з командою лікарів-репродуктологів. Максим і Пета не втрачають надії, що у сина Шая скоро з'явиться рідний брат.

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Скріншот: Youtube/People

Нагадаємо, менше ніж за місяць до весілля, Брітні Спірс оголосила, що у неї стався викидень . Але опускати руки поп-принцеса не збирається. І мріє стати матір'ю втретє.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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