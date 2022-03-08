Максу Барських – 32: еволюція артиста від частого гостя в Росії до запеклого українського патріота

Сьогодні популярному артисту Максу Барських виповнюється 32 роки. Це чудова нагода згадати, як змінилися погляди іменинника

Макс Барських сьогодні відзначає день нарождення / Фото: instagram.com/max_barskih

Війна в Україні стала тією подією, яка зірвала маски, показавши справжнє нутро кожної людини. Тепер немає байдужих, немає тих, хто зацмає подвійну позицію. Тепер ти чи за Україну, чи проти. Багато українських артистів уже висловилися. І серед них співак Макс Барських, котрому 8 березня виповнюється 32 роки.

Зважаючи на те, як змінилася лінія поведінки артиста останнім часом, ми просто не можемо залишити це поза увагою.

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Ні для кого не секрет, що Макс Барських – один із тих артистів, які останні роки активно виступали у Росії – і на концертах, і на корпоративах, за що, звичайно ж, отримував значну порцію критики. Але це не заважало йому бути одним із найоплачуваніших артистів в Україні, та й у РФ у ТОП-листі.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Але війна, яка прийшла до будинку кожного українця, стала подією, яка показала Макса Барських як справжнього патріота та друга своєї рідної країни. Він чітко дав зрозуміти світові, що він усе серцем вболіває за Україну та своїх співвітчизників.

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Так, на своїй сторінці в інстаграмі артист з першого дня публікує відео про війну в Україні. Він називає речі своїми іменами: Путін напав на Україну Макс не намагається юлити, як деякі інші артисти.

Він також закликав росіян виходити на мітинги і вплинути на владу, щоб ті закінчили це військове безумство.

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Макс Барських також відверто сказав, що ноги його більше не буде в Росії, адже тепер це країна-агресор, яка нищить його рідний народ.

За це його критикувала телеведуча Лера Кудрявцева, співачка Слава, а репер Тіматі і зовсім загрожував Барських. Російський канал RU.TV також вніс його до свого "чорного списку" .

Але зараз Максу Барських це все нізащо. Нещодавно він написав патріотичну пісню, покликану підтримати бойовий настрій українців.

Як іменинник відзначатиме своє свято, невідомо, та й навряд чи варто розраховувати на пишне свято у воєнний час. Але в день народження Макса Барських ми також бажаємо йому міцного здоров'я, процвітання та дякуємо за відкриту позицію та патріотизм.

Все буде Україна!

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