Мама Маші Єфросініної виглядає як її ровесниця: фотофакт

Сьогодні, 25 січня, мама популярної телеведучої Маші Єфросініної, яка травмувала обличчя перед зйомками, святкує день народження. Зіркова дочка показала фоловерам у Instagram, як виглядає 64-річна Людмила Павлівна.
Жінки не лише дуже схожі, що цілком логічно. Передплатників Маші також здивувало, наскільки молодшою за свій вік виглядає Людмила, а деякі навіть порівняли її з актрисою Меріл Стріп.
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Єфросініна додала зворушливе вітання мамі:
Мамусинко, у кожний твій Новий рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті.
Єфросініна раніше зізналася, що з мамою вона завжди мала дуже теплі стосунки. У підлітковому віці майбутня зірка не соромилася ділитися з мамою найпотаємнішим.
У коментарях до посту Маші її фоловери написали безліч компліментів її мамі й відзначили, як молодо та красиво вона виглядає:
- "Тепер зрозуміло, у кого ви така струнка та красива. Прекрасна матуся у вас!"
- "Яка красуня ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, у кого ви так чудово виглядаєте"
- "Мама схожа на Меріл Стріп. Красива, прониклива та мудра"
- "Як їй вдається? Часто бачу вашу маму, такий позитив виходить, заряд бадьорості та кохання. Вам дуже пощастило! Бережіть!"
- "Яка вродлива жінка! З днем народження вас"
Нещодавно Маша Єфросініна поділилася історією про те, як її чоловік побився з 12 темношкірими хлопцями в Амстердамі.