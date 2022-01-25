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Мама Маші Єфросініної виглядає як її ровесниця: фотофакт

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 13:09
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Телеведуча привітала маму я днем народження та поділилася у Instagram сімейними фотографіями
Як виглядає мама Маші Єфросініної
Як виглядає мама Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сьогодні, 25 січня, мама популярної телеведучої Маші Єфросініної, яка травмувала обличчя перед зйомками, святкує день народження. Зіркова дочка показала фоловерам у Instagram, як виглядає 64-річна Людмила Павлівна.

Жінки не лише дуже схожі, що цілком логічно. Передплатників Маші також здивувало, наскільки молодшою за свій вік виглядає Людмила, а деякі навіть порівняли її з актрисою Меріл Стріп.

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Маша Єфросиніна поділилася фотографіями своєї мами
Маша Єфросиніна поділилася фотографіями своєї мами / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросініна додала зворушливе вітання мамі:

Мамусинко, у кожний твій Новий рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті.

Маша Єфросиніна з мамою
Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Єфросініна раніше зізналася, що з мамою вона завжди мала дуже теплі стосунки. У підлітковому віці майбутня зірка не соромилася ділитися з мамою найпотаємнішим.

Як виглядає мама Маші Єфросініної
Як виглядає мама Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У коментарях до посту Маші її фоловери написали безліч компліментів її мамі й відзначили, як молодо та красиво вона виглядає:

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  • "Тепер зрозуміло, у кого ви така струнка та красива. Прекрасна матуся у вас!"
  • "Яка красуня ваша мама! З такою генетикою зрозуміло, у кого ви так чудово виглядаєте"
Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina
  • "Мама схожа на Меріл Стріп. Красива, прониклива та мудра"
Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

  • "Як їй вдається? Часто бачу вашу маму, такий позитив виходить, заряд бадьорості та кохання. Вам дуже пощастило! Бережіть!"
  • "Яка вродлива жінка! З днем народження вас"

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Нещодавно Маша Єфросініна поділилася історією про те, як її чоловік побився з 12 темношкірими хлопцями в Амстердамі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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