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MamaRika була змушена робити кесарів розтин: Було страшнувато

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
5 серпня, 11:06
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MamaRika розповіла про пологи
MamaRika розповіла про пологи / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika, яка 2 серпня народила хлопчика, теж вирішила розповісти історію своїх родів. Артистка зізналася, що їй робили кесарів розтин і було страшно.

В Instagram MamaRika опублікувала кілька фото, на яких вона зі своїм чоловіком, актором і ведучим Сергієм Середою, стоять в палаті. Співачка розповіла, що за день до пологів, в неділю, приїхала на плановий огляд до лікаря. Але лікар сказав їй і її чоловікові залишитися в пологовому будинку, передчуваючи, що співачка може скоро народити.

Вночі MamaRika відчула, що у неї тягне живіт, зазначивши, що тренувальних сутичок у неї не було жодного разу.

Будучи під контролем лікаря, під ранок, ми ж зрозуміли – почалося. Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя – тому було м’яко кажучи страшнувато. Кароч, я шо йожик в тумані сліпо довірилася супер – бригаді лікарів , і недаремно – бо в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин…, – поділилася співачка.

Артистка пообіцяла незабаром поділитися продовженням цієї історії.

MamaRika і Сергій Середа стали батьками
MamaRika і Сергій Середа стали батьками / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, що MamaRika і Сергій Середа познайомилися шість років тому на одному з українських шоу. Артисти побралися в січні 2018 го, а в березні 2020 року зіграли весілля в Таїланді.

Дивіться в ролику, які шкідливі звички були у MamaRika і Сергія Середи:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я готова і хочу створити сім'ю. Сьогодні я готова визнати: я була двічі одружена, та жодного разу не хотіла по-справжньому створити сім'ю і від жодного чоловіка не хотіла народити дитину.

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