MamaRika була змушена робити кесарів розтин: Було страшнувато

Співачка MamaRika, яка 2 серпня народила хлопчика, теж вирішила розповісти історію своїх родів. Артистка зізналася, що їй робили кесарів розтин і було страшно.
В Instagram MamaRika опублікувала кілька фото, на яких вона зі своїм чоловіком, актором і ведучим Сергієм Середою, стоять в палаті. Співачка розповіла, що за день до пологів, в неділю, приїхала на плановий огляд до лікаря. Але лікар сказав їй і її чоловікові залишитися в пологовому будинку, передчуваючи, що співачка може скоро народити.
Вночі MamaRika відчула, що у неї тягне живіт, зазначивши, що тренувальних сутичок у неї не було жодного разу.
Будучи під контролем лікаря, під ранок, ми ж зрозуміли – почалося. Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя – тому було м’яко кажучи страшнувато. Кароч, я шо йожик в тумані сліпо довірилася супер – бригаді лікарів , і недаремно – бо в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин…, – поділилася співачка.
Артистка пообіцяла незабаром поділитися продовженням цієї історії.
Нагадаємо, що MamaRika і Сергій Середа познайомилися шість років тому на одному з українських шоу. Артисти побралися в січні 2018 го, а в березні 2020 року зіграли весілля в Таїланді.
Дивіться в ролику, які шкідливі звички були у MamaRika і Сергія Середи:
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