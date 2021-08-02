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MamaRika і Сергій Середа вперше стали батьками

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 17:51
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Бебі-бум в українському шоу-бізнесі триває. Тепер привітання приймають MamaRika і Сергій Середа
MamaRika і Сергій Середа стали батьками
MamaRika і Сергій Середа стали батьками / Фото: instagram.com/mamarika_official

У відомої української співачки MamaRika і гумориста Сергія Середи народився син. Про поповнення в родині пара повідомила в соцмережах. Про вагітність MamaRika стало відомо в травні цього року.

Пара в одному зі своїх інтерв'ю зізнавалася, що вони планували дитину.

Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде як раніше і це найкраще, що могло з нами статися! – зізналася молода мама.

У MamaRika і Сергія Середи народився син
У MamaRika і Сергія Середи народився син / Фото: пресслужба

Пологи пройшли в одній з приватних клінік. MamaRika і Сергій Середа вирішили не підтримувати тренд на партнерські пологи.

Називайте нас старомодними, трусами і т.д., але відчуваємо, що так для нашої сім'ї буде краще, – розповідала співачка у себе в Instagram.

MamaRika і Сергій Середа познайомилися у 2015 році, коли їх запросили вести шоу на музичному каналі. Артисти побралися в січні 2018 го, а в березні 2020 роки одружилися в Таїланді.

Раніше MamaRika зняла відеокліп і показала в ньому щасливі моменти з життя майбутніх батьків.

Нагадаємо, що недавно Віктор Павлик вчетверте став батьком.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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