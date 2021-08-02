MamaRika і Сергій Середа вперше стали батьками

Бебі-бум в українському шоу-бізнесі триває. Тепер привітання приймають MamaRika і Сергій Середа

MamaRika і Сергій Середа стали батьками / Фото: instagram.com/mamarika_official

У відомої української співачки MamaRika і гумориста Сергія Середи народився син. Про поповнення в родині пара повідомила в соцмережах. Про вагітність MamaRika стало відомо в травні цього року.

Пара в одному зі своїх інтерв'ю зізнавалася, що вони планували дитину.

Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде як раніше і це найкраще, що могло з нами статися! – зізналася молода мама.

У MamaRika і Сергія Середи народився син / Фото: пресслужба

Пологи пройшли в одній з приватних клінік. MamaRika і Сергій Середа вирішили не підтримувати тренд на партнерські пологи.

Називайте нас старомодними, трусами і т.д., але відчуваємо, що так для нашої сім'ї буде краще, – розповідала співачка у себе в Instagram.

MamaRika і Сергій Середа познайомилися у 2015 році, коли їх запросили вести шоу на музичному каналі. Артисти побралися в січні 2018 го, а в березні 2020 роки одружилися в Таїланді.

Раніше MamaRika зняла відеокліп і показала в ньому щасливі моменти з життя майбутніх батьків.

Нагадаємо, що недавно Віктор Павлик вчетверте став батьком.