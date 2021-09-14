MamaRika приголомшила фігурою в бікіні через півтора місяці після пологів (фото)

32-річна співачка показала шанувальникам перші фотографії своєї фігури в купальнику після пологів. За півтора місяці артистка практично повернулася в свою форму

MamaRika після пологів / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika, яка вперше стала мамою в серпні, позувала в купальнику біля басейну в Одесі. Зіркова мама зізналася, що хоч і задоволена своєю фігурою, але у свою ідеальну форму ще не прийшла.

Ефектні фото співачка опублікувала в Instagram. Вона повідомила, що лікарі вже дозволили плавати в басейні та займатися спортом, тому вона планує працювати над своєю фігурою і скинути ще чотири кілограми.

Нарешті лікарі дали добро залізти в басік (все ж таки після операції), і я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили – планую поступово вриватись. Звичайно, ще є багато над чим працювати, і моє тіло ще не прийшло в мою ідеальну форму. По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі – більше, – написала співачка.

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MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Які шкідливі звички були у Мамаріки та Сергія Середи до того, як вони стали батьками:

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