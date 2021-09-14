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MamaRika приголомшила фігурою в бікіні через півтора місяці після пологів (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 11:45
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32-річна співачка показала шанувальникам перші фотографії своєї фігури в купальнику після пологів. За півтора місяці артистка практично повернулася в свою форму
MamaRika після пологів
MamaRika після пологів / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika, яка вперше стала мамою в серпні, позувала в купальнику біля басейну в Одесі. Зіркова мама зізналася, що хоч і задоволена своєю фігурою, але у свою ідеальну форму ще не прийшла.

Ефектні фото співачка опублікувала в Instagram. Вона повідомила, що лікарі вже дозволили плавати в басейні та займатися спортом, тому вона планує працювати над своєю фігурою і скинути ще чотири кілограми.

Нарешті лікарі дали добро залізти в басік (все ж таки після операції), і я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили – планую поступово вриватись. Звичайно, ще є багато над чим працювати, і моє тіло ще не прийшло в мою ідеальну форму. По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі – більше, – написала співачка.

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MamaRika
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Які шкідливі звички були у Мамаріки та Сергія Середи до того, як вони стали батьками:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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