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Mamarika здивувала шанувальників фото з першого побачення з чоловіком

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
19 грудня, 18:26
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Відома українська співачка живе у шлюбі зі своїм обранцем телеведучим та коміком Сергієм Середою. Вона порадувала фанатів, опублікувавши їх архівне фото
/ Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika, яка нещодавно розповіла про важку вагітність та загрозу викидня, виховує разом із Сергієм маленького сина – первістка Давида. Хлопчик народився на початку серпня цього року. Зараз подружжя повністю зайняте сімейними турботами, а кілька років тому, коли їхні стосунки тільки розпочиналися, вони провели перше побачення в Одесі.

Про це популярна співачка повідомила підписникам на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Сергійович заманив мене до Одеси. У мене не було вибору, крім того, щоб просто здатися в полон. Дякую, що сім років тому ти притягнув мене на наше перше "спонтанне" побачення – воно продовжується досі", – написала виконавиця.

Також артистка показала їхнє перше спільне фото, на якому вона була знята з чорним фарбованим волоссям.

Фото: Instagram

У 2020 році MamaRika зіграла весілля зі своїм коханим Сергієм Середою. Пара таємно одружилася у Таїланді. Вони втекли на острів Панган і на безлюдному пляжі обмінялися клятвами.

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Марина Григоренко
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