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Крик кожної української матері: MamaRika випустила несамовиту пісню "Сину"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 15:41
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Артистка, анонсуючи пісню, зазначила, що пісня "Сину" – це крик душі кожної української матері, яка захищає свою дитину від війни
Нова пісня артистки - про найсильнішу любов на світі...
Нова пісня артистки - про найсильнішу любов на світі... / Фото: Скриншот из видео

Співачка MamaRika, що повернулася з Польщі до України, сьогодні презентує пісню, яка відгукується кожному українцю. Не пропустіть прем'єру хіта "Сину"!

Ось уже третій місяць Україна зазнає російського вторгнення. Ніхто й уявити не міг, що таке випробування впаде на наші плечі. Артисти постійно намагаються підбадьорювати українців у цей непростий момент сучасної історії, своїми хітами допомагають переживати жахливий біль. І нова пісня MamaRika – про материнську любов.

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Скріншот з відео

Кожна мати в Україні готова ціною свого життя захищати своїх дітей. І MamaRika, презентуючи новинку, каже наступне:

Українська жінка зараз – це символ сили та любові у всьому світі! Кожна з нас подолала страшний та важкий шлях, щоб врятувати свою дитину. Я ніколи не забуду те, як пригортала свого сина Давида до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. В той момент ти готовий віддати своє життя, лише б твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни. Саме це відчуває зараз кожна мама України. Ми просто повинні зупинити ворога і дати нашим діткам світле, мирне майбутнє, щоб більше ніколи не бачити страху в їхніх очах!

MamaRika "Сину": дивитись онлайн відео

Ви просто повинні почути новинку. Не пропустіть!

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Також не пропустіть, як Фагот учить сина тримати зброю.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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