Марія Бурмака не виступатиме на шоу до Дня Незалежності: "Не думаю, що для цієї влади я щось значу"

Напередодні концерту до Дня Незалежності України розгорівся скандал – не всі українські артисти, які зробили внесок у розвиток української музики, вийдуть на сцену

Марія Бурмака / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Після того як Павла Зіброва через його характер не запросили до участі в шоу до Дня Незалежності, співачка Анастасія Приходько обурилась і підтримала колегу. Але запрошення на концерт не надійшло і Заслуженій артистці України – Марії Бурмаці. Співачка вважає, що вона як артистка нічого не означає для нинішньої влади.

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В інтерв'ю виданню Telegaf Марія Бурмака повідомила, що цього року не співатиме на жодному концерті, присвяченому святу, бо її ніхто не запросив. Хоч артистка і не чекала запрошення, але зазначила, що їй довелося зібратися з силами та осмислити це.

І я не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було дуже очікувань якихось з приводу цього концерту. Чесно сказати, взагалі – ні. Але я вважаю, що Україна велика. У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але у роботі артиста завжди є момент, коли ти мусиш зібрати себе в кулак і іти далі. Тому колись це був тиск, деколи це була байдужість, деколи я просто не до часу приходилась., – сказала Марія Бурмака.

Співачка вважає, що лише у небагатьох артистів – довгий шлях в кар'єрі та постійна затребуваність. За словами Марії, для цього вона регулярно придумує нові проєкти, постійно займається творчістю та все одно, лише третина всього, що вона створює, помітна публіці.

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