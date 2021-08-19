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Марія Бурмака не виступатиме на шоу до Дня Незалежності: "Не думаю, що для цієї влади я щось значу"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 17:16
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Напередодні концерту до Дня Незалежності України розгорівся скандал – не всі українські артисти, які зробили внесок у розвиток української музики, вийдуть на сцену
Марія Бурмака
Марія Бурмака / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Після того як Павла Зіброва через його характер не запросили до участі в шоу до Дня Незалежності, співачка Анастасія Приходько обурилась і підтримала колегу. Але запрошення на концерт не надійшло і Заслуженій артистці України – Марії Бурмаці. Співачка вважає, що вона як артистка нічого не означає для нинішньої влади.

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В інтерв'ю виданню Telegaf Марія Бурмака повідомила, що цього року не співатиме на жодному концерті, присвяченому святу, бо її ніхто не запросив. Хоч артистка і не чекала запрошення, але зазначила, що їй довелося зібратися з силами та осмислити це.

І я не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було дуже очікувань якихось з приводу цього концерту. Чесно сказати, взагалі – ні. Але я вважаю, що Україна велика. У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але у роботі артиста завжди є момент, коли ти мусиш зібрати себе в кулак і іти далі. Тому колись це був тиск, деколи це була байдужість, деколи я просто не до часу приходилась., – сказала Марія Бурмака.

Співачка вважає, що лише у небагатьох артистів – довгий шлях в кар'єрі та постійна затребуваність. За словами Марії, для цього вона регулярно придумує нові проєкти, постійно займається творчістю та все одно, лише третина всього, що вона створює, помітна публіці.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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