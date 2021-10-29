MARUV у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою: відео

Популярна співачка MARUV здивувала шанувальників новою ліричною піснею, присвяченою дорогій людині, якої вже немає в живих. Артистка кілька років наважувалася її оприлюднити

Maruv випустила нову пісню / Фото: Скріншот з YouTube

"Не забуду" – саме така назва прем'єрного треку скандальної виконавиці, уривок якого вона опублікувала на сторінці в Instagram. У короткому ролику співачка поділилася історією створення своєї нової музичної композиції:

Я написала цю пісню п'ять років тому, коли помер мій дідусь. На жаль, він так і не побачив моїх успіхів. Це мій спосіб поговорити з ним і сказати, як сильно я сумую за ним. Тільки зараз я наважилася викласти її, – зізналася MARUV.

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Вона заявила, що текст пісні, написаної українською мовою, наштовхнув її на роздуми щодо втрати рідних:

За цей час я трохи переосмислила смерть близької людини. І знаю, що всі наші близькі завжди з нами та все бачать. Ця пісня – подяка за те, що вони завжди поряд зі мною і мене оберігають, – зазначила співачка у підписі до відео.

Також MARUV вже випустила відеокліп до цієї пісні. У новому музичному відео вона разом із ще двома дівчатами, освітлені синім світлом і на тлі білої стіни, синхронно танцюють у вже звичних для виконавиці та її танцюристів темному латексному вбранні.

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