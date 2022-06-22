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Маша Єфросініна 20 років не спілкується з мамою чоловіка: "Велика трагедія у нашій родині"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 червня, 08:12
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Телеведуча Маша Єфросініна вперше за довгий час прокоментувала стосунки зі свекрухою. Зірка зізналася, що давно не підтримує з нею зв'язок
Маша Єфросиніна розповіла, що не спілкується зі свекрухою
Маша Єфросиніна розповіла, що не спілкується зі свекрухою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросініна досить відкрита перед своєю аудиторією і не соромиться розповідати навіть найвідвертіші подробиці особистого життя. Наприклад, нещодавно телеведуча показала прощальний подарунок чоловіка та дала волю почуттям.

Проте є тема, яку Єфросініна намагається уникати, – це стосунки зі своєю свекрухою Аллою Петрівною Хромаєвою. Вперше про проблеми зі свекрухою Єфросініна розповіла в розмові з Олею Поляковою у програмі Взрослые девочки.

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У розмові Полякова згадала маму свого чоловіка, яка і для неї стала близькою та рідною людиною. А ось у телеведучої все склалося інакше.

Моя мама завжди говорила: "Стосунки невістки та свекрухи залежать від свекрухи". Я багато за свої 19 років чула це від різних людей. У моєму випадку сталося все навпаки. Це велика трагедія в нашій сім'ї, яка не дозволяє нам спілкуватися усі ці 20 років. Це проблема і мого чоловіка, і моїх дітей, і близьких людей... Ну, не захотіла вона вибудовувати такі стосунки, – поділилася Єфросініна.

Як відомо, чоловік Маші Тимур Хромаєв народився у заможній родині. Батьки бізнесмена згодом розлучилися, але не змогли залагодити деякі фінансові питання.

Зокрема, у 2016 році Алла Хромаєва продала квартиру на Печерську в Києві, фактично позбавивши сина та невістки можливості проживання в ній. За словами свекра Єфросініної, Алла Хромаєва продала нерухомість "з метою припинення права третьої особи – Хромаєва Тимура – користуватися разом з дружиною та малолітніми дітьми зазначеною квартирою".

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Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросініна зізналася, що вони з чоловіком пережили кризу в шлюбі під час війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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