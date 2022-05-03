Маша Єфросиніна про російських зірок, які не мовчать про війну: Я пропоную не романтизувати

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що думає про російські знаменитості, які не підтримали війну в Україні

Маша Єфросініна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Щодня Маша Єфросиніна Веде війну на інформаційному фронті. Телеведуча стала частою гостею прямих ефірів та телемарафону. Нещодавно Єфросиніна говорила про інтерв'ю Собчак, а тепер висловилася на адресу росіян, які не підтримують війни в Україні. Про це Єфросиніна сказала в ефірі єдиного телемарафону.

За словами телеведучої, зараз все більше знаменитостей у РФ виступають проти геноциду українського народу в соціальних мережах, проте вона закликає все ж таки не романтизувати їх образ.

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Я пропоную не романтизувати тих, хто зараз висловлює позицію проти війни. Але такі прояви виявляються. Вони кілька місяців боялися говорити про війну, вони шукали куди поїхати, де сховатися. Але тепер, коли всі поїхали, з'являються такі висловлювання, і що мені подобається, вони тепер категоричні, не "між крапель". Вони називають це війною, називають це геноцидом, – висловилася Єфросиніна.

При цьому Єфросиніна подякувала за підтримку та сміливість.

Незважаючи на велику залученість російської аудиторії до соціальних мереж українки, за словами Єфросініної, зараз вона намагається сконцентрувати свою увагу виключно на допомозі українцям та зверненнях до Європи, а не на закликах до росіян одуматися.

Раніше продюсер Олександр Роднянський жорстко розкритикував суспільство в РФ.