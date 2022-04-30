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Маша Єфросиніна про інтерв'ю Собчак: чоловічок став і вашим, і нашим

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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30 квітня, 22:09
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Телеведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому б не погодилася на інтерв'ю скандальній журналістці Ксенії Собчак
Маша Єфросиніна відповіла, чому б не дала інтерв'ю Собчак
Маша Єфросиніна відповіла, чому б не дала інтерв'ю Собчак / Фото: Скриншот из видео

Позиція Ксенії Собчак щодо війни в Україні почала викликати все більше сумнівів, але співачка Оля Полякова, яка погодилася на інтерв'ю з журналісткою, все ж таки постаралася донести правду до глядачів журналістки

А ось телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що нізащо не погодилася б на таку розмову з Собчаком. Ведуча зізналася, що була б готова поговорити з російською колегою в тому випадку, якби її принципи не порушувалися, і вона чесно продовжувала б відстоювати правду.

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Я дала б Ксенії Собчак інтерв'ю до 28 лютого, коли її висловлювання були чіткі, не виляючі, коли відображала реальну картину. А потім чоловічок став і вашим, і нашим, – сказала Єфросиніна в ефірі телемарафону.

Телеведуча заявила, що Собчак не може називати себе журналістом після своїх неоднозначних висловлювань про війну в Україні.

Я вважаю, якщо ти називаєш себе журналістом і ти бачиш, що ґвалтують дітей, спалюють цілими містами населення, що в Маріуполі 500 тисяч людей віддано геноциду, що 20 тисяч людей знищено, могили по 30 метрів... і ти все одно дотримуєшся цього нейтралітет: "Я як журналіст хочу показати обидві сторони" Це в перекладі бидляцькою мовою те саме, що каже вся глибинка Росії: "Все не так однозначно". Ось ці люди, які кажуть, що все не так однозначно, навіть вкладаючи у журналістські терміни, для мене є посібниками війни, – висловилася Маша.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла про розмову з Максимом Галкіним.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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