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Маша Єфросиніна показала дорослу дочку: як виглядає 17-річна Нана?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 18:18
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Фотографії з донькою рідко з'являються у профілі Маші Єфросініної, адже, як вона розповідає, Нана не дуже любить публічність і просить не додавати фото з нею.
Маша Єфросиніна з дочкою Наною
Маша Єфросиніна з дочкою Наною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна, яка нещодавно з'явилася в ефектній чорній сукні з розрізом , показала свою дочку, що подорослішала.

Дочці телеведучої та бізнесменом Тимура Хромаєва вже 17 років. Нещодавно зірка опублікувала фото із сім'єю у своєму Instagram.

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Знімок вийшов дуже кумедним – на ньому Єфросиніна пет з келиха, у той час, як решта членів сімейства позують на камеру.

"У сім'ї пити має хтось одна..." – пожартувала телеведуча під фото.

Фото- instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники не могли не звернути увагу на те, як зараз виглядає 17-річна Нана. Дівчина анітрохи не поступається своїй зірковій мамі у красі.

Багато хто з фанатів був здивований, що телеведуча опублікувала фото з донькою, адже Нана не любить з'являтися на публіці і Єфросиніна не афішує подробиці її життя.

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Де зараз живе донька Єфросініної?

Нана рік провела у Канаді, де дівчинка навчалася. Проте, як поділилася Єфросиніна, зараз її дочка повернулася до України і ухвалює рішення щодо подальшого навчання.

За словами зіркової мами, вони з Наною розглядають кілька навчальних закладів у різних куточках Європи, від Лондона до Австрії. Тому сім'я Єфросініної готується до витрат на навчання доньки.

Нагадаємо, що нещодавно сестра Єфросініної та екс-невістка Ющенко відзначила день народження у Москві .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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