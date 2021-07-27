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Маша Єфросиніна знялася без одягу і поскаржилася на нижню білизну: "Які бідні цицькаті т*олки"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 липня, 09:54
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Ведуча поділилася з підписниками відвертими фотографіями, на які відреагували багато зіркових колег Маші. Ніхто не очікував побачити Єфросиніну в такому вигляді
Маша Єфросиніна вперше опублікувала фотосесію у білизні
Маша Єфросиніна вперше опублікувала фотосесію у білизні / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Маша не дозволяла собі оголитися на камеру, тому що довгий час боролася з комплексами. Нещодавно телезірка все ж таки зважилася на цей крок – вона показала ідеальне спортивне тіло широкому загалу.

В Instagram-профілі Єфросиніної з'явилися кілька знімків в різних комплектах нижньої білизни.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

В описі до посту Маша розповіла про негативний досвід минулого, як їй доводилося носити незручну білизну:

Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок... Знаю не з чуток!

Гарячі знімки прокоментували шанувальники Єфросиніної та багато українських зірок:

Перший раз лайкнув малиху в трусах за довгий час, – написав Андрій Бєдняков.

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Джамала, Ірина Горова і Даша Астаф'єва залишили емодзі з вогниками і висловилися про красу ведучої.

А Оля Полякова потролила дівчат з великими грудьми:

Ой божечки які бідні цицькаті тьолки.

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Дивіться в сюжеті, хто із зірок "за" або "проти" бодіпозитиву:

Раніше ми писали, що Льоша Дурнєв зробив футболку з фразою, якою образив Машу Єфросиніну.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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