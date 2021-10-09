Мати співачки Камалії потрапила в ДТП. Водій втік (відео)

Мати української співачки Камалія потрапила в ДТП. Жінка їхала по трасі з Києва до Чернігова, коли вантажівка притиснула її машину до узбіччя і пошкодила двері з боку пасажира.
Артистка розповіла в своєму пості в Instagram, що водій зник з місця події. Мама Камалії не постраждала.
На мамину машину по трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але Слава Господу Богу не постраждала!
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Співачка написала, що після ДТП поліцію чекали годину. Також Камалія зазначила, що на дорозі, де стояв знак з обмеженням в 50 км/год і йшов ремонт дороги, автомобілі перевищували швидкість. За час поки постраждалі чекали поліцію, аварійний знак збила машина, яка також не зупинилася.
Камалія з мамою припускають, що водії вантажівок через напружений графік часто перевищують швидкість, щоб встигнути доставити товар. Співачка порівняла ситуацію на дорогах з Європою, зазначивши, що відправляти в рейси на фурах варто двох водіїв. Тоді вони можуть змінюватися, щоб відпочити.
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