Матвієнко відповіла Білозір на її звинувачення у крадіжці пісні: за 11 років згадала про це саме зараз

Тоня Матвієнко відповіла на скандальні звинувачення Оксани Білозір та пригадала їй старі домовленості щодо виконання пісні "Коханий"

Тоня Матвієнко відповіла на погрози Оксани Білозір / Фото: Instagram

Загрози Оксани Білозір звернутися до суду через те, що Тоня Матвієнко та Оля Полякова порушили її авторське право, не могли залишитися поза увагою. Слідом за Поляковий свою відповідь співачці дала Матвієнко.

На своїй сторінці у Instagram Тоня заявила, що спочатку не хотіла нічого писати з цього приводу, але все ж таки зважилася висловитися для балансу думок.

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Співачка розповіла, що її історія виконання пісні "Коханий" розпочалася після участі у вокальному шоу, де Матвієнко запам'ятали саме завдяки яскравому виконанню композиції.

На завершення "Голосу" я почала асоціюватися з піснею, тому захотіла її виконувати й надалі. Вже під час запису альбому я звернулася до Оксани Білозір із запитом, чи може пісня потрапити до платівки. На запит отримала негативну відповідь, проте отримала дозвіл на використання пісні під час виступів, – розповіла Тоня.

Після чого Матвієнко почала виконувати цю пісню переважно на концертах для українських військових. Співачку часто просили виконати "Коханий" під час поїздок на Донбас у зону АТО. Проте Матвієнко здивована, чому ж Білозір згадала про це лише зараз.

Зараз мені прикро та неприємно, що Оксана забула про свій дозвіл виконувати мені згаданий музичний твір. За 11 років із моменту, коли я заспівала вперше пісню "Коханий", Оксана згадала про це саме зараз. Чому під час спільних неодноразових зустрічей за лаштунками жодного разу не сказала про своє невдоволення? Чому це сталося саме під час війни? – обурилася Матвієнко.

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Нагадаємо, раніше мама Кузьми Скрябіна звинуватила лейбл у викраденні авторських прав творчість музиканта.