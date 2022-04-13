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Меладзе закриває ВІА Гру? Офіційний коментар

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 14:21
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У Мережі з'явилася інформація про те, що продюсер розпускає свій довготривалий проєкт
Меладзе закриває гурт "ВІА Гра"
Меладзе закриває гурт "ВІА Гра" / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що відомий продюсер Костянтин Меладзе вирішив ліквідувати ТОВ "Гурт "ВІА Гра" написали сьогодні деякі ЗМІ.

З чуток, причиною для цього стали слабкий склад колективу та відсутність хітів.

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Але незабаром з'явився офіційний коментар представника Меладзе, який заперечує новину про закриття "ВІА Гри".

Ніхто не ліквідує нікого. У нас була запланована реорганізація юридичних осіб, це лише закриття старої юридичної особи під назвою ТОВ ''Гурт ВІА Гра''. Гурт функціонував, функціонує та функціонуватиме, – цитує Олександра Пухова Telegram-канал Звіздач.

Закриття компанії пов'язане з новою юридичною особою, якій належатимуть усі товарні знаки вже з листопада.

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Нагадаємо, що у 2012 році Костянтин Меладзе вже говорив про закриття проєкту. Але з того часу склад колективу лише кілька разів змінився й дівчата продовжували виступати.

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Остання композиція "ВІА Гри" – "Манекен" вийшла 15 жовтня 2021 року. Учасниці гурту – Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова.

Раніше ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер згадала, як проміняла оперу на гурт.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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