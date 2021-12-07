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MELOVIN не проти виступати в Росії, але боїться стати ізгоєм в Україні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 14:23
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Український співак MELOVIN у новому інтерв'ю розповів про своїх російських шанувальників і про позицію щодо виступів у Росії
MELOVIN розповів про концерти у Росії
MELOVIN розповів про концерти у Росії / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN, який нещодавно розповів про свій заробіток у Instagram , обурений, як в Україні реагують на виступи наших артистів у Росії

Я ж не з тих, хто тобі скаже: "Музика поза політикою". Я, звісно, розумію це все. Але засмучує факт, що до нас російським артистам їздити з концертами можна, а українським артистам (до Росії) не можна – ганьба. Хоча при цьому наші артисти, виїжджаючи туди, везуть гроші сюди . Вони починають годувати команди, всі – сюди, – сказав співак у інтерв'ю "Українській правді".

MELOVIN
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

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Сам MELOVIN зізнається, у нього багато шанувальників у Росії. Якби він наважився дати там концерт, спокійно зібрав би зал.

Хотів би, ясна річ, поїхати там виступити, у мене там багато фанів. Насправді дуже багато. Я розумію, що можу там зібрати зал. Звичайно, чекаю якогось моменту, коли щось вирішиться на цій, млинець, планеті і буде щось нормальне. Тому що бісить. Реально бісить, – зазначив артист.

MELOVIN
MELOVIN / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Не наважується на концерти у Росії, бо боїться реакції українців.

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Страшно. Бо маю батьків. Ти ж розумієш, що одразу станеш таким антигероєм в Україні , і це сташно – не змогти приїхати в рідну країну, де тебе вважають просто ізгоєм. І в мене всередині бореться бажання стати масштабнішим в інших країнах, де тебе розуміють за твоєю мовою, і при цьому повернутися і бути ізгоєм у своїй країні, – зізнався MELOVIN.

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