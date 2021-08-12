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MELOVIN про реакцію батьків на його камінг-аут: Вони більше переживали за мене

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 17:12
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На початку липня на популярному музичному фестивалі в Києві MELOVIN вирішив розкрити свою сексуальну орієнтацію і прямо на сцені поцілував хлопця, а потім дівчину
MELOVIN розповів про реакцію батьків на його камінг-аут
MELOVIN розповів про реакцію батьків на його камінг-аут / Фото: instagram.com/melovin_official

Через місяць MELOVIN, який раніше зізнався, що усвідомив свою орієнтацію в 13 років, розповів, як його родина сприйняла це. За словами артиста, батьки більше переживали про його реакцію, а також реакцію оточуючих на те, що сталося. Але зараз співак ставиться до цього простіше і не боїться нічого.

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Про це MELOVIN розповів в новому випуску на YouTube-каналі DOROTYE.

Абсолютно нормально [відреагували]. Вони більше переживали за мене, дуже сильно, яка буде реакція. Можливо, навіть переживали за себе, як будуть близькі друзі питати. Я кажу, ну слухайте, запитають вас, що це таке ваш син влаштував, а ви дайте відповідь: "Ну запитайте його. Може він вам в директ відповість". Я не відповім, – сказав співак.

Артист додав, що після камінг-ауту позбавився страху того, що його листування з хлопцем або з дівчиною можуть розмістити в Мережі. В цілому MELOVIN відчуває себе щасливим.

Я вперше познайомився з самим собою по-справжньому. Це момент, коли ти приймаєш себе таким, який ти є, приймаєш всі свої, для когось, здавалося б, недоліки, – поділився MELOVIN.

Нагадаємо, що MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekendвирішив підтримати представників ЛГБТ і прямо на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а в кінці дістав прапор ЛГБТ.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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