MELOVIN про реакцію батьків на його камінг-аут: Вони більше переживали за мене

На початку липня на популярному музичному фестивалі в Києві MELOVIN вирішив розкрити свою сексуальну орієнтацію і прямо на сцені поцілував хлопця, а потім дівчину

MELOVIN розповів про реакцію батьків на його камінг-аут / Фото: instagram.com/melovin_official

Через місяць MELOVIN, який раніше зізнався, що усвідомив свою орієнтацію в 13 років, розповів, як його родина сприйняла це. За словами артиста, батьки більше переживали про його реакцію, а також реакцію оточуючих на те, що сталося. Але зараз співак ставиться до цього простіше і не боїться нічого.

Реклама

Про це MELOVIN розповів в новому випуску на YouTube-каналі DOROTYE.

Абсолютно нормально [відреагували]. Вони більше переживали за мене, дуже сильно, яка буде реакція. Можливо, навіть переживали за себе, як будуть близькі друзі питати. Я кажу, ну слухайте, запитають вас, що це таке ваш син влаштував, а ви дайте відповідь: "Ну запитайте його. Може він вам в директ відповість". Я не відповім, – сказав співак.

Артист додав, що після камінг-ауту позбавився страху того, що його листування з хлопцем або з дівчиною можуть розмістити в Мережі. В цілому MELOVIN відчуває себе щасливим.

Я вперше познайомився з самим собою по-справжньому. Це момент, коли ти приймаєш себе таким, який ти є, приймаєш всі свої, для когось, здавалося б, недоліки, – поділився MELOVIN.

Нагадаємо, що MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekendвирішив підтримати представників ЛГБТ і прямо на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а в кінці дістав прапор ЛГБТ.

Реклама

Дізнайтеся інші новини на тему: