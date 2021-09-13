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Melovin подарував Катерині Кухар наручники: Вам з чоловіком сподобається

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 10:59
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У першому випуску танцювального шоу співак вручив балерині коробку зі справжнім серцем, на цей раз його презент був менш шокуючим
Melovin подарував Катерині Кухар наручники
Melovin подарував Катерині Кухар наручники / Фото: YouTube

Melovin продовжує дивувати публіку. Минулого вечора артист не тільки зізнався, що був закоханий в учасника української групи, а й приніс для Катерини Кухар червону коробку з сюрпризом.

Мені дуже хочеться подарувати цей подарунок, тому що вам з вашим чоловіком він дуже сподобається, – звернувся до прими-балерини Мел.

Суддя "Танців з зірками" не хотіла відкривати коробку і за неї це зробив ведучий Юрій Горбунов. Усередині виявилися наручники з чорним пухом.

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Дивіться, як це було:

Катерина Кухар відповіла співакові, що, на її думку, за своєю епатажністю Melovin ховає небажання вдосконалюватися в танцях і лінь, а також порадила йому більше тренуватися.

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Раніше Костянтин Бочаров (справжнє ім'я Melovin) зізнався, що всі його витівки допомагають впоратися зі стресом, і щоб не бути наляканим, він вважає за краще лякати першим.

MELOVIN подарував Катерині Кухар справжнє серце
MELOVIN подарував Катерині Кухар справжнє серце / Фото: Скриншот из видео

Виходячи з того, що вже два ефіри поспіль артист шокує Катерину Кухар, саме її він боїться найбільше на проекті.

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Минулого вечора у другому випуску "Танців з зірками" було багато зізнань і несподіваних поворотів. Так, проєкт покинула не тільки перша пара, але і одна з учасниць – Анастасія Оруджова. Замість неї танцювати буде її подруга і акторка Олександра Машлятіна .

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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