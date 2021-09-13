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MELOVIN шість років зустрічався з хлопцем – зізнання співака

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 09:20
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Після того, як MELOVIN публічно заявив про свою орієнтацію, артист продовжує ділитися новими одкровеннями
MELOVIN розповів про стосунки з хлопцем
MELOVIN розповів про стосунки з хлопцем / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN після камінг-ауту на Atlas Weekend вперше розповів про свої стосунки з хлопцем. У програмі "Світське життя" співак зізнався, що шість років був у стосунках з хлопцем і боявся, що про це хтось дізнається. Але зараз пара не разом.

Причиною розставання MELOVIN назвав кризу у стосунках.

Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, дуже неоднозначна людина,- сказав співак.

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MELOVIN
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Зараз артист ні з ким не зустрічається, але уточнив, що після камінг-ауту йому стали писати як жінки, так і чоловіки.

На цьому одкровення від MELOVIN не закінчуються. В ефірі програми "Танці з зірками" він зізнався, що свою орієнтацію усвідомив у 13 років, коли вперше подивився кліп Quest Pistols.

Я зрозумів, що дивлюся там не тільки на дівчат, а й ще і задивляюся на Антона Савлєпова, – поділився співак.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю MELOVIN для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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