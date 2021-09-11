"Мене це бісить": чому фани запам’ятають надовго відвертий концерт Макса Барських в Києві (репортаж)

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Де відбувся концерт та скільки людей відвідало його?
Сольник Макса Барських відбувся у КВЦ "Парковий". Аншлаг на заході ми передбачили одразу, бо в день виступу на сайті квитки були розпродані.
Тож до старту концерту на артиста очікували сотні фанів! І вони хотіли повторно почути легендарні хіти артиста наживо під зірковим небом. Сподіваємося, що всі запеклі шанувальники встигли придбати заповітні квитки до sold out.
Серед фанатів побачили співачку Анну Трінчер з її скандальним хлопцем Олександром Волошиним.
Яка була атмосфера на концерті та які пісні виконав Макс Барських?
Було гаряче та відверто! Запальна атмосфера набирала обертів з кожним новим виконанням пісні. Бо на артистові вбрання ставало все менше, а сказане – відвертішим.
Макс Барських спершу виконав знайомі публіці хіти. Серед яких були "Сделай громче", "Хочу танцевать","Неверная" та "Полураздета".
На початку концерту він був одягнений в шкіряні штани, казаки, піджак з паєтками та обійшовся масивними ланцюгами на голе тіло замість футболки.
Але під час пісні "Небо льет дождем" на артистові верхнього одягу не залишилося, а його торс став центром уваги.
Образи на сцені були різні: Барських й одягнутим вийшов на публіку під час саундтреку Just Fly, який є анонсом до майбутнього альбому зірки. Пісня в стилі 50-х стала "відкриттям" концерту, а виконавець здивувала шанувальників образом в амплуа капітана в шкіряному костюмі.
Глядачі оцінили концерт, бо побачене в комплексі створило особливу атмосферу, вайб, якої підвладний лише для Барських. Словом, вистачило лише одного треку у виконанні артиста, щоб нагадати аудиторії, чому синонім його сценічного імені – "секс-символ".
Але й без гучних зізнань не обійшлося!
Протягом концерту Макс Барських підбадьорював аудиторію: хоч всі плескали та співали, але артист хотів більше віддачі від глядачів. Тож без відвертих звертань від зірки не обійшлося.
Мені здається, що ви соромитеся, і мене це бісить, – зауважив Макс Барських.
Давайте "взриватися", – наголошував артист.
Саундтреком вечора виконавець назвав не нову композицію Just Fly, а відомий шанувальникам хіт.
Саундтрек сьогоднішньої ночі – "Подруга ночь", – зауважив артист.
І на завершення Макс Барських вийшов на біс, а після виконання пісні заінтригував публіку сказаним.
Обіцяємо, що скоро повернемося з новим альбомом та матеріалом, – зауважив він.
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