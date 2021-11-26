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Мене розводили на гроші: DZIDZIO розповів, як його обдурили шахраї

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 18:48
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Український виконавець хотів допомогти знайомим та перерахував їм круглу суму на лікування дитини. Це виявилося неправдою – вони просто хотіли отримати гроші
DZIDZIO одного разу обдурили шахраї
DZIDZIO одного разу обдурили шахраї / Фото: Канал "1+1"

DZIDZIO, який нещодавно разом із Олександром Пономарьовим випустив зворушливий романс, зізнається, що раніше не міг відмовити у проханні, коли це стосувалося проблем зі здоров'ям або могло загрожувати чиємусь життю.

Знаючи про жалісливий характер артиста, його знайомі вирішили цим скористатися. Вони написали йому повідомлення про хворобу дитини та попросили гроші на її лікування. DZIDZIO відгукнувся і переказав велику суму "нещасним батькам". Таке повторилося ще кілька разів, доки співак не запідозрив щось недобре.

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Мене розводили за власний кошт. Маніпулювали, що народилася дитина, позич спочатку одну суму, потім другу, потім вдвічі більше. Це були навіть для мене значні гроші, але я повівся, адже якщо я дам, то дитина виживе. Я віддав, щоб урятувати життя дитини, – згадує артист у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

DZIDZIO ніколи не міг відмовити в проханнях щодо грошей
DZIDZIO ніколи не міг відмовити в проханнях щодо грошей / Фото: Скріншот з YouTube

Але найнеприємнішим для DZIDZIO у цій ситуації виявився не обман, а те, що з ним так вчинили люди, яких він знав – його шанувальники.

Вони були дуже близькі у фан-клубі, і мене так розвели кілька разів. Тому тепер гроші не позичаю, – каже артист.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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