Помста за правду та позицію: Максима Галкіна приберуть із шоу "Сьогодні ввечері", яке він вів 5 років

З'явилася інформація, яка вкотре підтверджує націленість влади проти тих, хто каже правду та не підтримує кривавий режим

Максима Галкіна "відміняють" в РФ через проукраїнску позицію / Фото: Скриншот из видео

З першого дня війни Максим Галкін засуджує російську владу за напад на Україну. Чоловік Алли Пугачової прямо говорить про бомбардування в Україні та декларував, що допомагатиме українським біженцям. За його позицію він уже зазнає гонінь та атаці пропагандистів. І сьогоднішні новини говорять про те, що програму, яку вів Галкін, тепер вестиме інша людина.

Про це пише " СтарХіт". За їхніми даними, після від'їзду Галкіна з сім'єю до Ізраїлю, його замінять на посаді ведучого програми "Сьогодні увечері", яку шоумен вів останні п'ять років.

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Більшості працівників передачі до останнього нічого не розповідали, як і запрошеним на запис зірок. Потенційних кандидатів на заміну Максима на даний момент кілька, зважаючи на все, вибиратимуть у процесі — хто краще впишеться. Звучали імена Олександра Олешка, Нонни Гришаєвої, Дмитра Борисова та інших,

- стверджує джерело.

Галкін, Гришаєва та Олешко / скріншот з відео "Сьогодні ввечері"

Швидше за все, Максима Галкіна замінять і на посаді ведучого проєкту "Найкраще за всіх", яку він вів, але поки що про це не йдеться.

До речі, нещодавно Вайкуле заступилася за Галкіна та Пугачову після заяв пропагандистки Сімоньян.