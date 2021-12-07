"Між Україною та Росією війна... це повний п***ець". Що говорив Дорн в інтерв'ю Гордону

Популярний український музикант Іван Дорн дав велике інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону на його YouTube-каналі. Ми вибрали з їхньої розмови найцікавіші зізнання співака

Іван Дорн дав відверте інтерв'ю. / Фото: instagram.com/dorn_ivan, Скріншот з YouTube

Іван Дорн у майже двогодинному діалозі розповів про свою участь у "Парі нормальних", зіркову хворобу, гастролі у Росії, дружину та дітей. Про це та інше читайте нижче.

Чому пішов з "Пари нормальних"

Із 2007 до 2010 року Дорн разом з Ганною Добриднєвою були учасниками попгурту "Пара нормальних". Згодом місце співака зайняв Артем Мєх, який виступав у складі колективу до 2014 року.

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Із 2007 до 2010 року Дорн був учасником дуету. / Фото: Instagram

Дорн зізнався, чому покинув цей дует. За його словами, проєкт він завжди розглядав як проміжний етап перед своїм сольним становленням.

Я висловився всередині проєкту максимально. Все-таки коли співаєш у дуеті, це обмежує тебе у можливостях. Усі мають свої принципи, цінності, погляди. І коли ти починаєш це все калібрувати разом зі своїм, то розумієш, що не все сходитися. У тебе є свої думки та свобода і таким чином прийшов кінець, – зізнався артист.

Пік популярності і зіркова хвороба

У 2011 році артист був на вершині популярності, що і породило ту саму зіркову хвороба. Співак пояснив, що це особливо виражалось у його завищеній планці щодо його оточення.

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Виражалася в планці, яку завищував у своїх очікуваннях від людей, з якими спілкуюся. Ця планка часто застосовувалася навіть до моїх друзів. Було таке відчуття, що всьому світу потрібно було саме від мене щось і взагалі всі важливості сходилися на мені, – поділився Дорн.

Іван Дорн / Фото: facebook.com/ivandorncom

За словами виконавця, він відчував цю зіркову хворобу, але його друзі та ще тоді майбутня дружина "ставили його на місце".

Російська агресія

Іван Дорн вперше прокоментував те, що відбувається на сході України. Він зізнався, що досі не може повірити, що країна залишилася без Криму та частини Донецької і Луганської областей.

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У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму, те, що на Донбасі військовий конфлікт, і те, що між Україною та Росією війна... Це повний п***ець", – зізнався він.

Виступ на Юрмалі у футболці із тризубом

У 2014 році на "Новій хвилі" співак разом із командою вийшли на сцену у футболці, де був принт українського символу та виконали пісню гурту "Скрябін" – "Танець пінгвіна".

Іван Дорн на Юрмалі у 2014 році. / Фото: Скріншот з YouTube

Артист пояснив, що його головна мета тоді була - заявити про свою позицію та підтримати свою країну.

Я вийшов на сцену, щоб підтримати свою країну. Це була перша мета. Ми приховували, що будемо виходити із тризубом від режисерів "Нової хвилі". Таким чином я заявив про свою позицію, що я українець на міжнародному фестивалі, – зазначив Дорн.

Гастролі у Росії

Після подій 2014 року Іван Дорн продовжує давати концерти у Росії, через що його критикують в Україні. При цьому він наголосив, що за кордоном залишається українцем і на сцені представляє виключно українську культуру.

Дорн пояснив, що вважає свої виступи в Росії "щепленням від агресії" між країнами.

Я не вважаю, що мої виступи в Росії викликають там агресію до своєї країни. Навпаки, я вважаю це щепленням від агресії. Важливо, щоб голос України там звучав, – заявив артист.

Іван Дорн / Фото: facebook.com/ivandorncom

Виконавець розповів, що далеко не всі росіяни розуміють, що взагалі відбувається між Україною та РФ. За його словами, є люди, які вважають, що "Росія та Україна – це те саме" або ж що "ми повинні бути частиною Росії".

Я кажу, що це зовсім інша країна. Це незалежна країна зі своєю історією, зі своїм майбутнім. У нас зовсім інші цінності, принципи, смак, інша культура. І мені здається, що коли це зрозуміють усі – війна закінчиться, – поділився співак.

Про дружину та виховання дітей

Іван Дорн одружений з Анастасією Новіковою. У дитинстві Іван та Настя навчалися в одній школі. Вони жили в сусідніх будинках і разом ходили на навчання. Тому не дивно, що закохані знають одне одного більшу частину життя. Пара одружилася у 2013 році – скромне весілля зіграли в Одесі.

Співак зізнався, що за цей час їхня кохання не зменшилось, а лише трансформувалось у щось більше.

Це як закон збереження енергії, який трансформує любов пристрасну несвідому у конкретні речі, які ти обожнюєш у своїй половинці. Це дружба, підтримка, порозуміння, прийняття всіх цінностей, з якими ти був не згоден, це нескінченна подяка і вже потім діти.

Іван Дорн та його дружина Настя для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

У Івана та Насті двоє дітей – семирічна Василиса та шестирічний Іван. За словами артиста, він прагне, аби діти найперше отримали музичну грамоту.

У мене була принципова позиція – діти повинні отримати музичну грамоту як у Швеції. У моєму випадку всі діти в моїй сім'ї повинні мати музичну освіту.

Також, як пояснив співак, він хоче, щоб діти володіли своїм тілом та мали розвинену координацію: "Тоді легше займатися будь-яким видом спортом".

Окрім того, Дорн поділився, що його син займається брейк-денсом та ходить на шахи, а донька вчить естрадні танці та робить соробан.

Дивіться повне інтерв'ю Івана Дорна у програмі " В гостях у Гордона":

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