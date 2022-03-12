Михайло Федоров: все, що ви хотіли знати про біографію та особисте життя ще одного улюбленця українок

Зараз зірки – не лише представники шоу-бізнесу, а й ті, хто дарує нам порцію спокою, позитиву та віри у краще майбутнє, незважаючи на всі жахи війни, яку Росія почала проти України

Ми зібрали цікаві факти про особисте життя Михайла Федорова / Фото: Facebook Михайла Федорова

Ми продовжуємо публікувати цікаві факти щодо нових зірок в українському суспільстві. Після біографії Віталія Кіма розповідаємо вам про особисте життя Михайла Федорова, ще одного краша, про якого зараз говорять усі.

Після нападу Росії на Україну наше життя змінилося до невпізнання. Тепер ранок кожного українця починається не з перегляду інстаграмів зірок та публікацій смачних сніданків, а з єдиного завдання – вижити. У цьому всьому нам допомагають наші захисники, а також оперативна інформація від політиків та чиновників, які стоять на варті нашої державності. Одним із тих, хто надихає Україну та українок зокрема, останнім часом став Михайло Федоров.

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Михайло Федоров / Фото: Facebook Михайла Федорова

Михайло Федоров: біографія

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізької області. Закінчив факультет Соціології управління Запорізького університету. Також він закінчив Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні, отримував стипендію від ОБСЄ у рамках моніторингу за екологією Запоріжжя.

Нині Михайло Федоров – український державний діяч, політик, IT-підприємець, засновник цифрового агентства. З 29 серпня 2019 року – віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України. Федоров також – радник Офісу Президента у питаннях диджиталізації.

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Михайло Федоров тепер не сходить зі сторінок газет / Фото: Facebook Михайла Федорова

Також він був народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу", але склав свої повноваження щодо переходу до Кабміну. З 19 березня 2021 року є членом Ради національної безпеки та оборони України.

Саме Михайлу Федорову та його команді варто дякувати за сервіс державних послуг "Дія".

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Особисте життя Михайла Федорова

Звісно ж, українок дуже цікавить особисте життя Михайла Федорова. Але в цьому плані шанувальницям ловити нічого. Михайло Федоров щасливо одружений із 2015 року. Свою дружину він, на відміну інших публічних людей, не приховує.

Михайло Федоров із дружиною

Його другу половинку звуть Анастасія, вона також родом із Запоріжжя. Дівчина закінчила факультет іноземної філології у Запорізькому національному університеті.

Федоров із дружиною часто позує у фотосесіях

2017 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.

Родина Михайла Федорова / Фото: Facebook Михайла Федорова

Цікаві факти

Видання Kyiv Post у 2019 році вписало ім'я Михайла Федорова у ТОП-лист молодих лідерів "30 under 30".

Михайло Федоров у 2020 році також був включений в українську версію списку "Forbes 30 Under 30" як молодий візіонер.

Михайло Федоров із командою, яка у передвиборчому штабі Зеленського відповідала за digital-напрямок, переміг у 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards.

Має перший розряд із шахів.

Також Федоров брав активну участь у конференціях з екологічних питань. І разом із фондом USAID реалізував проєкт "Посилення IT-потенціалу Запоріжжя".

Зараз Федоров користується великою популярністю в Мережі / Фото: Facebook Михайла Федорова

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