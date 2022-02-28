Михайло Заливако показав, у що перетворився Харків після жорсткого обстрілу окупантами: моторошне відео

Уже п'яти день в Україні триває війна. Російські окупанти нахабно обстрілюють наші міста та завдають великих збитків

Михайло Заливако показав рідний Харків після обстрілів. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Сьогоднішній день війни виявився дуже важким для Харкова. Окупанти жорстоко стріляли із "Градів" – загинули десятки мирних жителів! Про жахливу ситуацію у місті заговорив головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако. Харків – це його рідне місто.

В Instagram Заливако опублікував низку відео з моторошними кадрами обстріляного Харкова. Михайло звинуватив РФ у всіх вбивствах та розрусі, які вона принесла на нашу землю.

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П'ятий день так званого "визволення" від неонацистів та бандерівців. Росія пишу для тебе і для всіх, хто в ній живе. Ти вже все зробила, ти відкотила нам економіку та розвиток на 10 років тому щонайменше. Ти забрала життя сотні людей та тисячі своїх молодих пацанів, які навіть не знали куди їдуть, – написав Заливако.

На відео видно, як російські військові цинічно бомблять цивільних жителів та житлові домівки! Після таких обстрілів у Харкові багато поранених та померлих. Але наші війські відстоюють Харків та дають відсіч загарбникам.

Путін обдурив вас, нас і весь світ. Ця с*ка ховається за спини своїх солдатів і наказує йти на смерть. Ідіть звідси, тут нех*й вам робити! Ваш ворог – це Путін!, – звернувся Заливако до окупантів.

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