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Михайло Заливако зворушливо привітав Анну Богдан із 30-річчям: Ти комета, у якої дуже довгий хвіст

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 16:40
В закладинки
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Головний герой реаліті "Холостяк-11" ніжно привітав свою кохану з днем народження. Також він вирішив вкотре зізнатися їй у почуттях
Михайло Заливако зворушливо звернувся до Анни Богдан в честь її 30-річчя.
Михайло Заливако зворушливо звернувся до Анни Богдан в честь її 30-річчя. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Михайло Залівако, який неочікувано станцював з обраницею на паркеті "Танців з зірками", присвятив Ані романтичний пост в Instagram в честь її 30-річчя. Також він згадав "цікаву" історію їхнього знайомства.

Можу сказати, що ми всі отримуємо те, чого сильно хочемо. І я знаю, що хотів і бачив таку людину, як ти, поруч з собою. Ти дуже крута і сильна особистість, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається як ти бешкетуєш і смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна і мудра, – написав Заливако.

9 грудня Анні Богдан виповнилося 30 років.
9 грудня Анні Богдан виповнилося 30 років. / Фото: instagram.com/kanyeeebear

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Окрім цього, головний герой "Холостяка" побажав коханій, щоб "у її житті були щастя та радість і щоб, завжди була мета, як досяжна, так і ні".

Мрій ... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, у якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги) мої улюблені ноги, – додав Михайло.

Також він побажав Ані здійснення всього загаданого "і в звичайні дні". На останок Михайло зізнався Богдан у коханні, написавши: "Я тебе кохаю".

Ба більше, бізнесмен висловив сподівання, що цей день народження буде кращим, ніж попередній.

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До речі, супроводив він публікацію фото з фіналу реаліті. Михайло зазначив, що вдячний проєкту, адже там він зустрів ту дівчину, яку хотів бачити поряд із собою.

Сама ж іменинниця опублікувала пост подяки, в якому особливе місце приділила Михайлу.

Спасибі мій Мишко тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любіть! Любов – це найголовніше, – заявила Богдан.

Михайло Заливако і Анна Богдан
Михайло Заливако і Анна Богдан / Фото: instagram.com/kanyeeebear

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Фоловерів зворушив пост Михайла. Також фани зазначили, що вони з Анею – чудова пара:

  • Напевно, на пост-шоу завтра він попросить твоєї руки?
  • Добре, що ви зустріли одне одного.
  • Ви гарна пара, щастя вам.
  • Такі душевні слова присвячують тільки коханим.
Фото: скріншот Instagram/kanyeeebear

Що відомо про Михайла Заливако та Анну Богдан

Головний герой проекту "Холостяк-11" Михайло Заливако та переможниця шоу Ганна Богдан залишилися разом після шоу. Вони одразу ж з'їхалися і почали жити разом.

Нагадаємо, що у фіналі проєкту перед Михайлом стояв вибір між Анною Богдан та Юлею Зайкою, яку повернули на реаліті після того, як вона пішла у дев'ятому випуску. Але бізнесмен обрав все-таки Аню.

Хоч і в Мережі були невдоволені вибором Заливако, та Михайло з Анею досі демонструють щирість свого кохання і часто разом з'являються на різноманітних телешоу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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