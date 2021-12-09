Михайлюк на зв'язок не виходив: дружина потерпілого в ДТП із екс-Холостяком важко працює, щоб урятувати чоловіка

Стали відомі подробиці гучної аварії в центрі Києва, де фігурує ім'я учасника 10-го сезону телешоу "Холостяк" Максима Михайлюка

Михайлюк досі не зв'язався із сім'єю потерпілого у ДТП / Фото: пресс-служба СТБ, YouTube / Новини LIVE

Як сайту "Сьогодні" повідомили у МВС, в ДТП, що сталася 4 грудня на вулиці Бойчука у Печерському районі столиці , тяжко постраждав 42-річний Федір Мединський. Чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Внаслідок аварії пішохід отримав серйозні травми та переломи і був одразу ж госпіталізований. Як виявилося, чоловік уже майже тиждень перебуває у реанімації. Ми розшукали близьких людей цього пішохода та з'ясували деталі трагічної для них аварії.

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Громадянська дружина Федора Анжела Шульга розповіла, що вони з чоловіком працювали у клінінговій компанії та того дня займалися прибиранням у спортивній школі на вулиці Бастіонній.

У Феді закінчилися цигарки, він спитав у охоронця як пройти до найближчої нічної крамниці і пішов за ними. Я продовжувала прибирати, як раптом прибіг охоронець і сказав, що мого чоловіка збила машина. Коли я прибігла, то на місці побачила "швидку", Максима та два наряди поліції, – згадує Анжела.

За словами громадянської дружини, Федора одразу повезли на операції. Три операції тривали з 5-тої ранку та до 11-тої години дня. Лікарі оцінюють стан чоловіка як стабільний тяжкий.

У нього черепно-мозкова травма, перебите плече і поставлена пластина, перебиті ребра, у легеню поставлено дренаж, перебито кульшовий суглоб, на правій нозі – відкритий перелом. Лікарі чекають, коли зійде набряклість, щоби поставити там пластину. Найстрашніше те, що шийний відділ хребта перебитий у двох місцях, – плачучи, розповідає жінка.

Щодня Анжелі доводиться виходити на нові замовлення у клінінговій компанії, щоб забезпечити чоловіка ліками на добу. За словами жінки, на день на ліки може піти від 1200 до 1500 гривень, а одного разу їй довелося заплатити одразу 2900.

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У суботу мене пустили до нього на дві хвилини. Він білий весь, мова протяжна, вся права сторона перебита. Михайлюк із нами взагалі не зв'язувався. Якщо людина не вважає за потрібне (після цього Анжела розплакалася. – Ред.). Не по-людськи це. На місці ДТП він, Михайлюк, стояв спокійно. Я не побачила ні жалю, ні іншої реакції. Мені ще доведеться купити пластину для ноги чоловіка, ціна якої 6 тисяч, а для шийної ділянки хребта потрібно витратити від 65 тисяч гривень до 90 тисяч гривень.

Також громадянська дружина Мединського підтвердила той факт, що чоловік порушив правила дорожнього руху і вийшов на дорогу на червоне світло світлофора.

Тоді на дорозі не було машин. Але ця машина вилетіла на великій швидкості. Не 50! Федора зачепило, потім підкинуло, він упав на лобове скло і скотився. Я фактично втратила годувальника, чоловіка. Я маю цілими днями працювати, щоб продовжувати йому життя, – каже Анжела Шульга.

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