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Михайлюк після гучної ДТП поїхав до США, але вже готовий зустрітися із дружиною потерпілого

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 20:06
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Після скандального ДТП у центрі Києва учасник реаліті "Холостяк-10" Максим Михайлюк так і не виходив на зв'язок із сім'єю потерпілого Федора. Проте зараз він вирішив зв'язатися із дружиною постраждалого
Максим Михайлюк зв'язався із дружиною потерпілого у ДТП.
Максим Михайлюк зв'язався із дружиною потерпілого у ДТП. / Фото: instagram.com/flymax305/, Скріншот з YouTube

Нещодавно у Печерському районі столиці сталася аварія за участі Максима Михайлюка. Внаслідок інциденту постраждав 42-річний Федір Мединський – він отримав серйозні травми та переломи і був одразу ж госпіталізований.

Згодом громадянська дружина Мединського Анжела Шульга розповіла "Сьогодні", у якому стані перебуває її чоловік. Тоді ж вона і зізнавалсь, що Михайлюк з нею не зв'язувався після аварії.

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Після того, як громадянська дружина постраждалого поділилась подробицями ДТП, з нею вийшов на зв'язок сам Максим Михайлюк.

Він мені сказав, що готовий зустрітися і, наскільки я зрозуміла, допомогти грошима на лікування чоловіка, – повідомила "Сьогодні" Шульга.

Окрім того, зі слів дружини постраждалого стало відомо, що Максим зараз перебуває поза межами України – в Майямі. Анжела додала, що Михайлюк з нею зустрінеться на початку наступного тижня, після того, як прилетить з США.

За словами Анжели, сьогодні медики конкретизували суми, які необхідні для лікування – йдеться щонайменше про 56 тис. грн. Ймовірно, що це остаточна сума. Як каже Шульга, щодобово їй доводиться витрачати на ліки для чоловіка від 1200 до 2900 грн.

Ігор Сєров
Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Більше статей автора
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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