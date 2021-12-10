Михайлюк після гучної ДТП поїхав до США, але вже готовий зустрітися із дружиною потерпілого

Після скандального ДТП у центрі Києва учасник реаліті "Холостяк-10" Максим Михайлюк так і не виходив на зв'язок із сім'єю потерпілого Федора. Проте зараз він вирішив зв'язатися із дружиною постраждалого

Максим Михайлюк зв'язався із дружиною потерпілого у ДТП. / Фото: instagram.com/flymax305/, Скріншот з YouTube

Нещодавно у Печерському районі столиці сталася аварія за участі Максима Михайлюка. Внаслідок інциденту постраждав 42-річний Федір Мединський – він отримав серйозні травми та переломи і був одразу ж госпіталізований.

Згодом громадянська дружина Мединського Анжела Шульга розповіла "Сьогодні", у якому стані перебуває її чоловік. Тоді ж вона і зізнавалсь, що Михайлюк з нею не зв'язувався після аварії.

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Після того, як громадянська дружина постраждалого поділилась подробицями ДТП, з нею вийшов на зв'язок сам Максим Михайлюк.

Він мені сказав, що готовий зустрітися і, наскільки я зрозуміла, допомогти грошима на лікування чоловіка, – повідомила "Сьогодні" Шульга.

Окрім того, зі слів дружини постраждалого стало відомо, що Максим зараз перебуває поза межами України – в Майямі. Анжела додала, що Михайлюк з нею зустрінеться на початку наступного тижня, після того, як прилетить з США.

За словами Анжели, сьогодні медики конкретизували суми, які необхідні для лікування – йдеться щонайменше про 56 тис. грн. Ймовірно, що це остаточна сума. Як каже Шульга, щодобово їй доводиться витрачати на ліки для чоловіка від 1200 до 2900 грн.