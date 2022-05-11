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Міка Ньютон обірвала всі зв'язки з Поліною Гагаріною: Я щиро засмутилася

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 травня, 18:20
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В інтерв'ю сайту "Сьогодні" Міка Ньютон розповіла, що її головним розчаруванням у РФ стала співачка Поліна Гагаріна, яка виявилася рашисткою
Міка Ньютон розчарувалася в Поліні Гагаріній
Міка Ньютон розчарувалася в Поліні Гагаріній / Фото: прес-служба, скріншот

Українська співачка Міка Ньютон, яка раніше розповіла про головне бажання у день народження, вже майже 11 років проживає у США. Наразі вона перебуває у турі, де разом з іншими українськими артистами виступає на благодійних концертах, усім серцем переживаючи за батьківщину.

В інтерв'ю сайту "Сьогодні" Міка розповіла про те, чи писав їй хтось з артистів та фанатів у Росії після 24 лютого. Як виявилося, Міка підтримувала зв'язок зі співачкою Поліною Гагаріною – співачки іноді переписувалися та були підписані одна на одну в Instagram. На другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ньютон зробила пост в соцмережі:

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Я одразу чітко заявила свою позицію і написала – всі, хто підтримує Росію, Путіна – можете від мене відписатися, я не буду з вами розмовляти. Я періодично могла спілкуватися з Поліною Гагаріною – ми не подруги, але були підписані одна на одну. Вона від мене відписалася, – поділилася Міка.

За словами співачки, вона сподівалася, що Гагаріна зберегла здоровий глузд і не мовчатиме про війну. Проте Поліна чітко дала зрозуміти, за кого вона, виступивши на рашистському концерті, присвяченому окупації Криму.

Мені здавалося, що Поліна – молода, талановита, прогресивна, успішна. Але коли я побачила її на сцені з цією стрічкою, я щиро засмутилася. Думаю: "Ти ж можеш собі зробити кар'єру в будь-якій країні, ти ж така талановита... Як? Чому?" І потім я побачила, що вона відписалася, і одразу ж відписалася від її сторінки у відповідь, я її поважала як музиканта, як співачку.

Фото: скріншот відео YouTube

За словами Міки, після 2014 року та окупації Криму вона остаточно вирішила припинити будь-яку співпрацю з РФ. При цьому всі ці роки дівчину кликали туди на концерти:

Були дивні фанати, які пам'ятають мене за "Кадетством" (пісня Міки була саундтреком до серіалу. – Ред.). Росіяни мене запрошували усі ці роки, мене навіть запрошували співати на дні міст – два роки тому, рік тому – не знаю, чи була це провокація... Але після 2014 року я чітко вирішила, що не співпрацюватиму навіть з російськими менеджерами тут, в Лос-Анджелесі.

Також Міка розповіла про свою нову пісню, про виступ на "Греммі", турботу чоловіка та сестру у ЗСУ – про це читайте пізніше на сайті "Сьогодні".

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Нагадаємо, Міка Ньютон та Джон Ледженд присвятили пісню Україні на "Греммі-2022".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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