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Мішина і Еллерт після розставання разом відпочивають на Кіпрі – фанати застали їх в аеропорту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 серпня, 12:20
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У липні стало відомо, що одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу, Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, розлучилися. Пройшов місяць і фанати впевнені, що ексзакохані помирилися
Ксенія Мішина відпочиває з Олександром Еллертом на Кіпрі
Ксенія Мішина відпочиває з Олександром Еллертом на Кіпрі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Багато шанувальників пари не могли повірити в те, що Ксенія і Олександр більше не разом. Здавалося, фанати переживали більше, ніж самі Мішина і Еллерт.

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Минуло трохи більше місяця після того, як Ксенія заявила, що вони з Олександром більше не пара і шансу на примирення немає. Але вже зараз з'явилися чутки про їхнє возз'єднання. Приводом для цього стало відео, яке з'явилося в TikTok. На ньому парочка стоїть в аеропорту і дивиться у вікно. Зараз Ксенія відпочиває на Кіпрі разом з сином. А, можливо, разом з ними і Олександр.

У Instagram Ксенія розмістила знімок, який, на думку її прихильників, зробив Еллерт. Про свої здогади вони написали в коментарях:

  • Хто фоткал? Син або Еллерт?
  • Класно Еллерт фоткає.
Скріншот: Instagram
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Особливо уважні шанувальники помітили, що в Instagram Ксенія нібито "засвітила" на відео телефон Олександра, який лежав у неї в номері. Смартфон впізнали за кольором чохла. Ще одна підписниця Мішиної запевняє, що зірка випадково показала Еллерта в Instastories, але швидко видалила.

  • Ксю сама вчора в Instastories запалила Сашу, а потім швидко видалила.
  • Коли Ксю знімала румтур, його телефон стояв на зарядці, у нього м'ятний чохол.

Скріншот: Instagram

Можливо, чутки небезпідставні, адже нещодавно Еллерт привітав Мішину з річницею їх ніх стосунків.

Дивіться відео про найбільш провокаційні чутки про зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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