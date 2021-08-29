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Мішина підігріла чутки про возз'єднання з Еллертом (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 серпня, 14:17
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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт разом прийшли на весілля до друзів. "Екси" обіймалися і виглядали дуже щасливими, що точно дає їхнім фанатам надію на те, що пара помирилася
Мішина і Еллерт після розставання разом прийшли на весілля друзів
Мішина і Еллерт після розставання разом прийшли на весілля друзів / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не всі шанувальники Мішиної та Еллерта вірять в те, що пара не разом. Хоча Ксенія оголосила про розставання з Олександром ще в минулому місяці.

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Приводом для нових чуток стали кадри, на яких "колишні" радісно обіймаються – вони удвох прийшли привітати спільних друзів з весіллям.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт знову разом? Фото: instagram.com/stories/mireshkin_daniil

На світлині вище можна побачити сина Ксенії, який підійшов до неї разом із Олександром Еллертом після того, як Мішина зловила букет нареченої.

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Самі ж знаменитості не публікують спільні фото в соцмережах, хоча в цьому місяці Еллерт постив у себе в Instagram-профілі відео з Ксенією, тим самим привітавши її з річницею. Ще тоді підписники пари засумнівалися в правдивості їхнього розставання.

Ксенія Мішина вирішила розкривати деталі розставання з Олександром Еллертом, але повідомила про це вельми драматичними словами:

Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення, – написала вона в Instagram.

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А ми, до речі, раніше зібрали три версії розлучення Мішиної та Еллерта, популярні серед їхніх шанувальників.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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