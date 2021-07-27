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Мішиній довелося розмовляти українською на зйомках шоу: Відчувала себе обмеженою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 липня, 12:36
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Ксенія стала суддею одного з українських талант-шоу. Завдяки новому закону всі телеканали зобов'язали випускати контент лише українською мовою. Для російськомовної актриси зміна мови викликала дискомфорт
Ксенія Мішина заявила, що їй поки що некомфортно розмовляти українською мовою
Ксенія Мішина заявила, що їй поки що некомфортно розмовляти українською мовою / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Через те, що найчастіше Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з коханим, розмовляє російською, їй було важко перейти на українську мову під час зйомок шоу. Для актриси це незвично, але вона намагається і сподівається, що незабаром зможе вільно висловлюватися державною мовою.

Стільки повідомлень про те, що у мене гарна вимова, але, насправді, так важко. Ви просто не уявляєте. На зйомках я зрозуміла, наскільки некомфортно почуватися обмеженою – коли стільки почуттів і вражень, а ти не можеш їх красиво висловити. Я розумію, що це довгий і важкий шлях, але я вірю, що одного разу я все подолаю і стану справжньою україночкою, – сказала Ксенія.

В Instastories актриса протягом усього дня робила публікації українською – багато шанувальників похвалили її за старання, хоча сама Ксенія поки що не почувається на 100% комфортно.

Ксенія Мішина – українська актриса, учасниця популярного романтичного шоу. Вона народилася в Севастополі у 1989 році. Пізніше Ксенія переїхала до Києва і вступила до Київського національного університету ім. І. К. Карпенка-Карого.

Раніше ми публікували три ймовірні версії, згідно з якими Ксенія Мішина розлучилася з Олександром Еллертом.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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