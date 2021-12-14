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Міс світу 2021: як українська красуня готується до конкурсу – фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 17:36
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Незабаром переможниця "Міс України-2021" Олександра Яремчук представлятиме нашу країну на "Міс світу". Як зараз претендентка готується до міжнародного конкурсу – читайте нижче
"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук готується до "Міс світу" у Пуерто-Ріко.
"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук готується до "Міс світу" у Пуерто-Ріко. / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Ми вже знаємо, хто став переможницею "Міс Всесвіт-2021", а вже 16 грудня стане відомо, хто здобуде престижний титул та корону на міжнародному конкурсу краси "Міс світу-2021".

За перемогу на конкурсі "Міс світу-2021" змагатимуться представниці 32 країн, серед них і українка – Олександра Яремчук.

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Відомо, що дівчина підготувала для конкурсу два вбрання – національний український костюм з вишивкою ручної роботи та розкішну вечірню сукню з повітряним шлейфом. Над образами працювали українські дизайнери, зокрема творець за костюмами шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Леся Патока.

Олександра Яремчука в національному вбранні для Міс Світу в Пуерто-Ріко
Олександра Яремчука в національному вбранні для Міс Світу в Пуерто-Ріко / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

На підготовку вечірнього вбрання Олександри Яремчук для Міс Світу в Пуерто-Ріко пішло 50 метрів тканини
На підготовку вечірнього вбрання Олександри Яремчук для Міс Світу в Пуерто-Ріко пішло 50 метрів тканини / Фото: Сьогодні

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Судячи з Instagram Олександри, вона активно готується до конкурсу краси, але не забуває і про відпочинок. Так, українська красуня разом з іншими претендентками днями відвідала благодійну вечерю "Краса з метою".

Фото: instagram/yaremchuuk

Також Олександа показує фоловерам чимало образів, у яких вона з'являється на зустрічах у рамках міжнародного конкурсу. Нещодавно вона опублікувала знімок, де позує на тлі пальм у яскравій сукні-вишиванці української дизайнерки Юлії Магдич. Цей look Яремчук поєднала з нюдовими босоніжками.

Фото: instagram/yaremchuuk

Ще конкурсантка показала фоловерам елегентний вечірній образ – чорна обтягучуюча сукня з розрізом на нозі, яку прикрашають яскраві блискітки, а також босоніжки на підборах. Для цього образу дівчина розпустила волосся, що додало більшої граційності.

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Фото: instagram/yaremchuuk

У перервах між підготовкою до конкурсу Саша насолоджується краєвидами острова, ходить на пляж, де засмагає та купається в океані.

Фото: instagram/yaremchuuk

Також вона похизувалась розкішною модельною фігурою, позуючи на тлі теплого моря у голубому купальнику та білому костюмі, який складається з топу та спіднички.

Фото: instagram/yaremchuuk

Отож, як ми зрозуміли, Олександра Яремчук старанно готується до конкурсу "Міс світ-2021", втім не забуває дівчина і про релакс. Погодьтесь, іноді потрібно собі влаштовувати розвантажувальні дні, аби поповнити запаси енергії

Нагадаємо, що 16 грудня 2021 року пройде фінал міжнародного конкурсу краси "Міс світу-2021" в Пуерто-Ріко. Сама підготовка до конкурсу та відбірковий тур тривали майже місяць.

Зазначимо, що шлях української красуні до самої країни був геть непростим. Донедавна участь "Міс України-2021" у міжнародному конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи, яка потрібна через те, що острівна держава є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Але, на щастя, проблему вдалося вирішити і Саша візьме участь у конкурсі.

До речі, раніше 22-річна переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" розповіла нам про комплекси, заздрість суперниць, особисте життя та хейтерів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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