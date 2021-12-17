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Міс Світу 2021 перенесли через COVID-19: чи здорова українка та що буде з іншими учасницями

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
17 грудня, 12:50
В закладинки
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Несподівано для всіх міжнародний конкурс "Міс світу 2021", який мав відбутися у Пуерто-Ріко, було перенесено. Відразу у кількох учасниць результат тесту на COVID-19 виявився позитивним
Як почувається Олександра Яремчук і що буде з учасницями конкурсу "Міс Світу 2021", який було перенесено
Як почувається Олександра Яремчук і що буде з учасницями конкурсу "Міс Світу 2021", який було перенесено / Фото: facebook.com/missukraineofficial, instagram.com/missworld

Понад місяць йшла підготовка до одного з найбільших міжнародних конкурсів краси – "Міс Світу 2021". Україну на конкурсі представляє 22-річна Олександра Яремчук. Проте плани на грандіозне завершення конкурсу зіпсував COVID-19 – все скасували за шість годин до старту.

В оргкомітеті конкурсу "Міс Україна", переможницею якого стала Олександра,ссайту "Сьогодні" повідомили, що Яремчук, на щастя, не опинилась серед дівчат, що захворіли на COVID-19. Разом із делегацією вона залишить країну найближчим часом – протягом 24 годин.

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За словами представників комітету, додому зможуть повернутися всі учасниці, у яких тест на коронавірус показав негативний результат. Решта залишиться в Пуерто-Ріко на карантині.

Олександра Яремчук повернеться додому з Пуерто-Ріко
Олександра Яремчук повернеться додому з Пуерто-Ріко / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Що буде із конкурсом?

Точна дата для повторного проведення церемонії нагородження наразі невідома. Організатори заходу повідомили, що цей фінал переноситься мінімум на 90 днів.

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Ми з нетерпінням чекаємо на повернення наших конкурсанток (з якими ми познайомилися і полюбили), щоб поборотися за корону Міс Світу, – сказала Джулія Морлі, генеральна директорка Miss World Ltd.

Проблеми із візою

Зазначимо, що цього року для України підготовка до конкурсу і так була нервовою – незадовго до вильоту в Пуерто-Ріко з'ясувалося, що Олександра Яремчука не має візи США (Пуерто-Ріко є залежною від США – Ред.), і отримати її в такі стислі терміни не вдавалося. Згодом проблему вдалося вирішити і Олександра благополучно вирушила до Пуерто-Ріко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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