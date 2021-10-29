Міс Україна-2021 Олександра Яремчук – про комплекси, заздрість суперниць, особисте життя та хейтерів

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021", 22-річна Олександра, розповіла нам про себе, свої хобі, переживання, участь у конкурсі, про заздрість конкуренток і не тільки. Все найцікавіше – в інтерв'ю Яремчук

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук розповіла про перемогу, комплекси, особисте життя та конкуренцію / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" поспілкувалися з переможницею конкурсу "Міс Україна 2021" Олександрою Яремчук. 22-річна Олександра здалася нам дуже милою, скромною та вихованою дівчиною, яка невипадково здобула найзаповітніший титул головної красуні країни.

Як і будь-який переможець, Олександра зіткнулася з заздрістю конкуренток та величезною хвилею уваги до себе. Виявилося, що навіть у найкрасивішої дівчини є комплекси, які вона прийшла побороти на конкурсі. Про все це, а також про особисте життя, сім'ю, навчання та майбутню участю у "Міс світу" Олександра Яремчук розповіла нам у інтерв'ю.

Реклама

Про перемогу

За словами Яремчук, вона не одразу повірила у свою перемогу. Така масштабна подія, звичайно, стала справжнім святом у сім'ї дівчини, але поки що відзначити її красуні не вдалося.

На жаль, зовсім не встигла відзначити, бо з першого дня розпочалася інтенсивна підготовка до "Міс світу". Я щодня в офісі з 14:00 до 18:00. Щойно телефонують – і я одразу виїжджаю до офісу, багато справ. Навіть не вдалося приїхати до рідного міста і відсвяткувати з батьками, – ділиться Сашко.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук / Фото: прес-служба

Про підготовку

Хорошу фізичну підготовку дівчата пройшли ще у таборі перед конкурсом. Але що ж чекає на Олександру зараз?

Реклама

Зараз займаюся англійською – я добре знаю мову, але хочу вдосконалити. Зараз у нас примірки, ефіри, інтерв'ю, зйомки, підготовка візитки та багато іншого, – каже Яремчук.

Про дружбу із суперницями та заздрість

Дівчина зізналася, що добре спілкується з іншими учасницями, а саме з Мариною Литвин, Луїзою Філатовою, Марією Бобрівною – з ними Олександра товаришувала і в таборі.

Проте до конкурсу всі рівні, а вже після може з'явитися заздрість. Так сталося і з Олександрою:

Ми всі були у добрих стосунках та підтримували одна одну. Але після конкурсу було багато дівчат, які показали свою справжню суть – як вони реагують на поразку та перемогу. Я вважаю що справжній друг проявляється не лише у біді, а й в перемогах. Багато було дівчат, які показали себе з неприємного боку, – зізналася нам Олександра.

Як саме це виявилося, Олександра не уточнила, але запевнила, що на подібні речі реагує спокійно і не звертає на заздрість і хейт уваги.

Реклама

Я не хочу це обговорювати, реакція кожної дівчини своя, – розповіла Яремчук.

Учасниці конкурсу "Міс Україна 2021" / Фото: прес-служба

Про хейт

Переможницю ще одного конкурсу краси, "Міс Україна Всесвіт", Ганну Неплях сильно "захейтили" у соцмережах . На щастя, з Олександрою такого не спостерігалося.

Я взагалі не читаю свої повідомлення в Instagram та інших соцмережах. Розумію, що на моєму місці могла бути інша дівчина, і реакція була б у всіх однакова. Незалежно від того, хто переміг, будуть люди, які вітатимуть, а інша половина завжди тебе обговорюватиме. І зараз у моїх планах добре виступити на "Міс світу", а на таких людей я не звертатиму уваги, – запевняє Олександра.

Жінка жінці ворог?

Ганна Неплях у відповідь хейтерам заявила, що в Україні "жінка жінці ворог". І подібну реакцію на її перемогу пояснила можна тим, що в нашій країні дівчата просто не можуть порадіти за інших представниць прекрасної статі. Ми поцікавилися, чи згодна Олександра з цим твердженням.

Насправді це її думка. Я так не вважаю. Що людина випромінює, то вона назад і отримує, – лаконічно відповіла Саша.

Про популярність

Деякі люди, коли стають популярними, намагаються використовувати її в особистих цілях – стати блогером і співпрацювати з брендами, рекламувати продукцію, отримувати прибуток. У планах Олександри такого нема.

Мені здається що мої батьки у моєму рідному місті стали популярнішими за мене, тому що я з маленького міста та мої батьки зараз отримують багато привітань. Місто гримить від того, що дівчина з Калинівки, що на Вінниччині, стала "Міс Україна". Батьки ходять у шоці. Стати блогером? Ні, ніколи не цікавило. Можливо, я свою популярність використовуватиму в моделінгу, але це більше не реалізація своїх планів заради вигоди, а скоріше хобі, – каже Саша.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук у дитинстві / Фото: пресслужба

Про особисте життя

Напевно, всім цікаво – чи вільне серце красуні? Олександра відповіла нам на це питання, але подробиць розкривати не стала.

Моє серце зайняте. Але особисте життя я не обговорюю, – каже Саша.

Нам стало цікаво, як відреагував хлопць красуні на те, що тепер поряд з ним – королева краси.

Я для нього завжди була королевою навіть до конкурсу (посміхається). Зараз такі емоції, що в мене, що в нього, я навіть не знаю, як реагувати на свій статус, але гадаю, що наші стосунки від цього статусу ніяк не зміняться, – запевняє Яремчук.

Олександра Яремчук на сцені Палацу "Україна" / Фото: пресслужба

Про себе

Дівчина зізнається: вона – не публічна людина, і ніколи цього не прагнула. Займалася танцями, здобула економічну освіту. Нині одна з цілей Яремчук – отримати ступінь магістра та знайти роботу.

У моїх планах зараз – це розвиток та, можливо, вступ на магістратуру в Європі. Далі вибиратиму сферу – це менеджмент чи маркетинг, – ділиться Сашко.

Про хобі

Пандемія принесла безліч бід, але є в ній плюси – під час карантину у багатьох людей з'явилися нові захоплення, хобі, знайомства. Чим же себе займала Олександра під час карантинів та які у дівчини хобі, крім танців?

Під час карантину я пройшла курси кулінарії . Цілий місяць навчалася на курсах однієї зі шкіл Києва. Мені настільки сподобалося, що коли маю вільний час, я з радістю готую для себе та своїх рідних, – розповіла "Міс Україна 2021".

Олександра Яремчук 10 років займалася танцями / Фото: прес-служба

Про сумніви та комплекси

Ви не повірите, але Саша не була впевнена на 100%, що отримає корону!

Коли я подавала заявку на кастинг, то сумнівалася. Місяць думала – подавати чи ні. Тому що я порівнювала себе з іншими дівчатами. Вважаю, що навіть у найкрасивішої дівчини, супермоделі, завжди будуть комплекси, завжди будуть якісь недоліки, які вона в собі бачить, але інші цього не помічають. Тому я вирішила спробувати свої сили, зламати бар'єр, страх сцени, публіки, відкрити свої нові грані, – поділилася Олександра.

Ми також розпитали красуню про її внутрішні переживання та комплекси:

Мабуть, я дуже скромна , боялася, як я виглядатиму на сцені, відповідати на інтерв'ю. Я займалася танцями, але це було колективно, а тут увага була прикута до кожної дівчини окремо. Я хотіла подолати свої страхи.

Олександра Яремчука на конкурсі "Міс Україна 2021" / Фото: прес-служба

Поради майбутнім учасницям

Ось що радить "Міс Україна 2021" юним дівчатам, які планують у майбутньому взяти участь у конкурсі:

Насамперед завжди залишатися собою. Вчити англійську мову, яка завжди і скрізь знадобиться. Не розмінюватися на дрібниці, не слухати інших людей, знати чого хочеш, бути особистістю і якщо брати участь, то лише у наймасштабнішому конкурсі – "Міс Україна".

Раніше ми встигли поспілкуватися з учасницями "Міс Україна 2021" – дівчата поділилися з нами цікавими подробицями підготовки до конкурсу: