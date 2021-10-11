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Міс Україна Всесвіт-2018 Карина Жосан вийшла заміж: дивіться фото з весілля

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
11 жовтня, 20:36
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Українська модель і переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2018" Карина Жосан поділилася з підписниками радісною новиною про створення сім'ї
Карина Жосан вийшла заміж
Карина Жосан вийшла заміж / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Карина Жосан, яка в 2018 році завоювала титул "Міс Україна Всесвіт-2018", опублікувала на своїй сторінці в Instagramдві зворушливих фотографії із зали розпису. Дівчина вийшла заміж за свого коханого, ім'я якого публіці не розкриває.

Карина вийшла заміж 8 жовтня, але фото опублікувала тільки зараз. Єдине, чим поділилася дівчина, це своїм новим прізвищем:

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Містер і місіс Ошер, – підписала фото Жосан.

Карина Жосан показала фото з весілля
Карина Жосан показала фото з весілля / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

У коментарях дівчину почали вітати її підписники та друзі:

  • "Кариша, які ви гарні. Вітаю вас з такою важливою подією, сімейного благополуччя!"
  • "Вітаю, Кариночко, з прекрасною життєвим подією. Бажаю всього найкращого і прекрасного в сімейному житті!"
  • "Солодкого життя і нескінченної любові вам!"

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Скріншот: Instagram

Що відомо про Карину Жосан?

Карина – українська модель. Вона стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в 2018 році. Дівчина народилася в 1994 році в Одеській області.

З дитинства грала в театральній студії "Віват Театр". Потім брала участь в грі команди КВН "Убойная сила". З 16 років Карина Жосан працює професійною моделлю в Азії і Європі. Працювала моделлю за кордоном.

У 2017 році Карина закінчила Одеську академію харчових технологій за спеціальністю готельно-ресторанний і туристичний бізнес.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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