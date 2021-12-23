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Міс Україна Всесвіт-2021 Ганна Неплях з'явилася у знаковому светрі принцеси Діани за 8,5 тис. грн

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 21:41
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Дівчина показала один із новорічних образів та розповіла про своє бажання, яке вже здійснилось
Анна Неплях повторила образ принцеси Діани.
Анна Неплях повторила образ принцеси Діани. / Фото: Getty Images, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, яка не потрапила до ТОП-16 "Міс Всесвіт-2021", надихнулась стилем принцеси Діани, яка була та є та залишиться іконою стилю. Саме принцеса Уельська ввела у моду простоту та зручні речі. Тож дівчина вирішила повторити образ Леді Ді у знаменитому червоному светрі з вівцями.

У Instagram Аня опублікувала знімки, на яких позує біля красиво прикрашеної новорічної красуні. Вона з'явилась у кадрі у чорній мініспідниці та у тому же знаменитому светрі від бренду Rowing Blazers.

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Передноворічна метушня захопила весь світ — ми закриваємо бюджети, проєкти, прагнемо встигнути до дедлайну, вибираємо подарунки, думаємо де, а головне з ким відзначатимемо Новий рік, які салати точно будуть на столі і звичайно ж, не забуваємо закупитися шампанським, адже у нього нам ще "занурювати" наші підпалені бажання, — написала Неплях.

У гардеробі Неплях з'явився светр із вівцями.
У гардеробі Неплях з'явився светр із вівцями. / Фото: Getty Images, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях поділилась, що завжди мріяла бути схожою на принцесу Діану і ось її мрія частково збулася – у гардеробі дівчині з'явився улюблений светр королівської особи.

Ось у мене бажання було бути як принцеса Діана і воно вже трошки збулося, – додала у дописі дівчина.

До речі, коштує такий светрик від бренду Rowing Blazers майже 8,5 тисяч гривень.

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Історія улюбленого светру принцеси Діани

Вовняний светр, який обожнювала Леді Ді, був створений у 1979 році британськими дизайнерами Warm&Wonderful. Вперше принцеса Уельська одягнула його на турнір з поло у 1983 році, де грав принц Чарльз.

Принцеса Діана і принц Чарльз.
Принцеса Діана і принц Чарльз. / Фото: Getty Images

Згодом оригінальний светр потрапив до Музею Вікторії та Альберта. А вже з 1994 року таку річ можна було придбати у магазинах. І все завдяки колаборації брендів Warm & Wonderful та Rowing Blazers.

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До речі, нещодавно вийшов на екрани фільм про принцесу Діану – "Спенсер", де головну роль зіграла Крістен Стюарт. Однак королівські експерти виступали проти показу цієї кінострічки, і ось чому.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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