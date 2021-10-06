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Міс Україна Всесвіт-2021: дивимося фото перших фіналісток

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 16:32
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Фінал 15-го шоу краси "Міс Україна Всесвіт -2021" відбудеться 16 жовтня. Організатори представили перших дев'ять фіналісток
Названо імена перших фіналісток "Міс Україна-Всесвіт-2021"
Названо імена перших фіналісток "Міс Україна-Всесвіт-2021" / Фото: Instagram

Фіналісток "Міс Україна-2021" ми вже знаємо. Тепер прийшов час дізнатися більше про дівчат, які в середині жовтня будуть боротися за право представляти Україну на одному з найбільших світових конкурсах краси " Міс Всесвіт -2021 ", який відбудеться в грудні в Ізраїлі.

Вікторія Апанасенко

Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко / Фото: Instagram

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Вікторії 28 років. Працює моделлю. Займається акторською майстерністю і пише вірші. Закінчила магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології за фахом "Соціальна робота". Навчання поєднувала з роботою моделлю.

Софія Дорчинець

Софія Дорчинець
Софія Дорчинець / Фото: Instagram

Софії 20 років. Професійно займалася танцями протягом 15 років. Навчається в трьох вузах за спеціальностями: перекладач зі словацької мови, журналістика та PR, хореографія.

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Я хочу на власному прикладі показати те, що все можливо і надихнути вас на нові звершення – написала дівчина в Instagram

Юлія Фесюк

Юлія Фесюк
Юлія Фесюк / Фото: Instagram

Юлії 28 років. Вже більше семи років працює моделлю. Пробує себе в дизайні жіночого одягу.

Ще з дитинства я спостерігала за цим конкурсом краси, стежила за його історією, багато років приходила на кастинг і ось ... це трапилося зі мною! Емоції переповнюють, – зізналася модель

Карина Опара

Карина Опара
Карина Опара / Фото: Instagram

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Карині 20 років. У минулому спортсменка. Шестикратна чемпіонка України з легкої атлетики. Зараз навчається в Національному університеті фізичного виховання і спорту на тренера з легкої атлетики. Працює моделлю.

Я в фіналі конкурсу Міс Україна Всесвіт! Я щиро вдячна кожному з вас хто вірив, хто підтримував мене, – написала дівчина

Юлія Семеніхіна

Юлія Семенихіна
Юлія Семенихіна / Фото: Instagram

Їй 20 років. Дівчина навчається на викладача турецької мови відразу в двох університетах – в Києві та Ізмірі.

Це складно описати словами, мені досі не віриться, але я фіналістка грандіозного, масштабного і найпрестижнішого конкурсу краси в Україні. Було пройдено нелегкий шлях підготовки, розкриття свого потенціалу, роботи над помилками, пошуком кращої версії себе, – написала Юлія

Анна Неплях

Анна Неплях
Анна Неплях / Фото: Instagram

Анні 27 років. Була учасниця "Холостяк-10". Раніше працювала моделлю. На рахунку Анни участь декількох конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь"

Мало хто знає, але я так давно цього хотіла, але було мільйон обставин (в моїй голові, звичайно) через які я себе стримувала і зараз точно знаю, що готова вийти з тіні і показати себе, – написала Анна у себе в Instagram .

Наталя Спітковська

Наталя Спітковська
Наталя Спітковська / Фото: Instagram

Наталі 26 років. Вона модель і мріє стати актрисою.

Зараз, як ніколи, відчуваю, що я тут не просто так. І готова представляти місто Київ. Показати і розповісти про те, що ховається всередині мене. Розкрити весь свій потенціал.

Карина Мухутдінова

Карина Мухутдінова
Карина Мухутдінова / Фото: Instagram

Карині 22 роки. Дівчина навчається в бізнес-школі у Франції. Довгий час професійно займалася музикою і академічним вокалом.

Це дуже важливе для мене подія, реалізація моєї мрії! – прокоментувала свою участь у конкурсі краси дівчина.

Дудка Діана

Діана Дудка
Діана Дудка / Фото: Instagram

Діані 24 роки. З 15 років професійно працює моделлю в країнах Азії і Європи.

Я неймовірно щаслива і вдячна долі за таку можливість, – написала дівчина про свою участь в Міс Україна Всесвіт

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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