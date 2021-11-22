Міс Україна Всесвіт Неплях мріє стати багатодітною мамою: Скільки у мене буде дітей, стільки й нянь!

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2021" Анна Неплях розповіла про те, якою бачить себе через 10 років

Анна Неплях зізналася, що хоче бути багатодітною мамою / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, яка нещодавно потрапила у ДТП , в останньому інтерв'ю з Олександром Суворовим відверто заявила, що у майбутньому бачить себе другою Мадонною .

Міс Україна-Всесвіт не збирається на сцену, але, за її словами, хотіла б всесвітнього впливу . Анна поділилася, що не бачить проблеми у тому, щоб поєднувати родину та особисте зростання.

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Модель зізналася, що мріє стати багатодітною мамою, але при цьому зовсім не має наміру припиняти активний спосіб життя.

Я хочу щонайменше трьох дітей і мрію, щоб мені легко давалися пологи. Розумію, що пологи – це дуже складний фізіологічний процес, але мені дуже хотілося б мати спадкоємців, бачити себе у своїх дітях. На той час хотіла б налагодити всі процеси зокрема щоб мінімально витрачати зусилля працювати. Щоб усе могло працювати без моєї безпосередньої участі. Але я точно не буду "мамою- квочкам". Скільки в мене буде дітей, стільки одразу ж буде і нянька.

Зараз Міс Україна-Всесвіт готується до конкурсу "Міс Всесвіт 2021", який цього року пройде в Ізраїлі. Усіми етапами підготовки до конкурсу та подробицями свого життя Анна Неплях ділиться у своїх соцмережах. Зробити яскраві фото для цікавих постів та історій допоможе стильний смартфон.

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