Міс Україна Всесвіт Неплях зізналася, що колишній хлопець її бив: Коли любиш, прощаєш багато чого

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" раніше зустрічалася з сином відомих чиновників. Хлопець піднімав руку на дівчину, через що вона пізніше подала заяву в поліцію

Анна Неплях зізналася, що колишній хлопець її бив / Фото: instagram.com/neplyah/

Як виявилося, новоспечена володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" страждала від домашнього насильства. Однак заяву, яку дівчина написала на колишнього в поліцію, вона забрала.

Ця історія закінчилася три роки тому, навіть більше. Коли ти перестаєш бути жертвою, ти перестаєш про це говорити. Коли ви любите, то ви можете багато чого пробачити людині. Я відпустила цю ситуацію, пробачила людини і забрала заяву, – зізналася Анна Неплях в програмі "Світське життя".

Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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Відомо, що зараз у Анни є обранець, але його фото в соцмережах вона не показує. Вона також не говорить, як звуть її коханого, а лише присвячує теплі рядки йому в своєму Instagram.

Анна Неплях вже в грудні відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Дівчині 27 років, вона з міста Дніпро, була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" -10. Зазвичай конкурс проходить в США, але цього року він відбудеться в Ізраїлі.

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