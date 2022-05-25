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Міс Україна Всесвіт Стефанко вдруге стала мамою: "ця вагітність була важкою"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 травня, 07:45
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33-річна українська модель Олеся Стефанко повідомила радісу новину про появу у її житті красунечки-донечки
Тепер Олеся Стефанко з чоловіком щасливі батьки сина та доньки
Тепер Олеся Стефанко з чоловіком щасливі батьки сина та доньки

Цьогоріч багато зіркових парочок тішать щасливими новинами про поповнення у своїх сім'ях. Нещодавно Рірі вперше стала мамою, а от Ед Ширан став батьком вже другої доньки. Також подейкують про те, що у сина Святослава Вакарчука невдовзі буде братик чи сестричка.

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко також нещодавно вдруге відчула материнське щастя. У січні вона оригінально повідомила про свою вагітність. Нині ж модель у Instastories поділилась тим, що у неї народилась дівчинка. Водночас ім'я малечі вона не стала розсекречувати.

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У нас зараз сім'я з чотирьох осіб, – написала Олеся.

Скріншот Instagram

Очевидно, пологи Стефанко прийшлися якраз на період війни в рідній Україні. Сама ж модель вже давно живе у США.

Ця вагітність була емоційно важкою навіть без будь-яких напруг ззовні. Я сподіваюся на краще для України. Бажаю, щоб ця жахлива війна скоро закінчилася, – всловилась знаменитість.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що "Міс Україна Всесвіт-2011" влітку 2020 року народила первістка – сина Тео. Модель зізнається, що хлопчик дуже любить маленьку сестричку.

Тео такий великий старший брат! Завжди запитує про свою сестру і любить допомагати. Хоча зараз він веде себе на свій вік, сподіваюся, він не буде дуже ревнувати. Намагаюся проводити з ним якомога більше часу, – пояснила Олеся.

Скріншот Instagram

Коротко про Олесю Стефанко

Жінка народилась 25 червня 1988 року в Івано-Франківські області. Вона юристка та модель.

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У 2011 році перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". А на міжнародному "Міс Всесвіт-2011" у Сан-Паулу посіла друге місце.

Із 2014 року почала працювати моделлю в Нью-Йорку. А вже через два роки вийшла заміж за білоруського підприємця Сергія Алісєєнка. Пара влаштувала пишне свято в Флоренції, а потім вони оселилися у Маямі-Біч в штаті Флорида.

Олеся вперше стала мамою в серпні 2020 року.
Олеся вперше стала мамою в серпні 2020 року.

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Зараз Олеся активно говорить про війну в Україні – вона викладає у соцмережах фото та відео злочинів російських окупантів та висловлює підтримку Батьківщині.

Нещодавно також дочка Арнольда Шварценеггера народила другу дитину від зірки "Вартових Галактики" – Кріса Пратта.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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