Молодша донька Полякової здивувала виконанням гімну України. Фінал вийшов неочікуваним (відео)

Співачка похизувалась в Instagram талантом Аліси. В кінці виступу на фоловерів чекав сюрприз. Що влаштувала дівчинка – дивіться на сайті "Сьогодні"

Оля Полякова показала, як її молодша донька співає / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У перші дні повномасштабної війни Оля Полякова вивезла своїх доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу за кордон. Їх прихистила у Франції подруга артистки, російська блогерка Ніка Білоцерківська.

Старша спадкоємиця Полякової вже закінчила школу. Своє подальше життя Маша планує повністю присвятити музиці. Її сестра Аліса й собі вирішила почати співати.

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У Instagram Оля Полякова опублікувала відео, на якому її молодша донька співає гімн України.

Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями!, – підписала ролик зірка.

Аліса постала посеред кімнати із синьо-жовтим прапором на плечах. На початку дівчинка старанно виконувала державний гімн.

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А в кінці свого домашнього виступу донька артистки всіх здивувала. Вона неочікувано закричала на останній ноті у рокерському стилі:)

Зазначимо, Полякова раніше зізнавалась, що її молодша донька, на відмінну від Маші, бунтарка. Дівчинка навіть називає себе Валерою, коли проявляє характер.

Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Підписникам найбільше сподобався фінал Алісиного виступу:

Фінал неочікуваний.

Цікаво, це Аліса чи Валєра?) Але круто, так тримати.

Гарно спiвала. Але в кінці щось пiшло не так.

Оля слухала, як проспівала гімн ваша мала. Така на розслаблені, а в кінці аж підскочила.

Скриншот Instagram

Раніше Полякова казала, що її дівчата під впливом останніх подій стали набагато патріотичнішими.

Моя дитина (Аліса, – Ред.) приходить на пляж і співає "Батько наш Бандера, Україна мати…" і при цьому вона танцює "верьовочку". Я ніколи не бачила, щоб вона таке робила. Вона зараз активно дивиться TikTok, різні соціальні мережі, там дуже багато цього. Пісні з нецензурними словами, про рашистів…Я її питаю: "Де ти це береш?". Вона мені показує, розказує, загалом я в курсі усього молодіжного, – ділилась Оля.

Також співачка зізнавалась, що діти вже дуже хочуть додому, особливо Аліса. Сама артистка планує днями приїхати до України. Але чи візьме дівчат – поки не знає.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова разом з іншими українськими артистами виконала патріотичний хіт "Ми з України". Пісня настільки припала до душі українцям, що очолила тренди YouTube.