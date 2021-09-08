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Мені вже майже 40 років: Брежнєва розкрила, що робить ін'єкції краси

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 10:13
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Зовнішній вигляд 39-річної Віри Брежнєвої, яка стежить і за своїм здоров'ям і за красою фігури, завжди надихає її шанувальників. Співачка вирішила розповісти, як зберігає тонус і молодість
Віра Брежнєва розповіла про уколи краси
Віра Брежнєва розповіла про уколи краси / Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно топлес приголомшила фігурою на відео 18+, зізналася, що робить ін'єкції краси. За словами зірки, це те, що допомагає їй підтримувати шкіру у хорошому стані, а з огляду на вік артистки – їй потрібні "сильні засоби для догляду".

В інтерв'ю для програми "ЖВЛ" Віра Брежнєва розповіла, що проти пластичних операцій. Співачці подобається, коли зберігаються риси обличчя і природна краса.

Я теж роблю ін'єкції краси. Питання – як це потім виглядає на моєму тілі: це просто допомагає мені просто підтримувати шкіру у хорошому стані? Або це змінює моє обличчя до невпізнання? Зрозуміло, що мені вже майже 40 років! Безумовно, мені потрібні Догляду кошти сильніші. Але я все ж за те, щоб залишалися свої риси обличчя. У всьому важливий баланс, – заявила Брежнєва.

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/ Фото: instagram.com/ververa

Артистка додала, що любить смачну здорову їжу і стежить за харчуванням, що теж відбивається на її зовнішності. Разом з Костянтином Меладзе вони часто їдять грузинську кухню.

Дивіться, як зірки худнуть за допомогою ice-diet:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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