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Могилевська посварилася з TikTok-блогером через фото, на якому вона пов'язана і з заклеєним ротом

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 12:51
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Відомий блогер Олег Машуковський розмістив в соцмережі фото, яке Наталя Могилевська попросила видалити. Артистка нібито не давала згоди на публікацію
Наталя Могилевська посварилася з Олегом Машуковскім через пікантне фото
Наталя Могилевська посварилася з Олегом Машуковскім через пікантне фото / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/mashukovsky

Наталя Могилевська, яка раніше влаштувала фотосесію в нічній сорочці, схоже, не на жарт розлютилася на блогера Олега Машуковского, який розмістив пікантне фото з нею.

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На знімку Могилевська сидить на стільці, вона пов'язана мотузкою, яку тримає Машуковський. У артистки також заклеєний рот скотчем. Поруч стоїть Олег, однією ногою спершись на стілець, на якому сидить співачка.

Досить вже бути головною на стіні зоряної сотні (в програмі "Співають всі", яка виходить на телеканалі "Україна" – Ред.), відпущу, коли призначиш мене Капітаном! Такому в школі @talantschool вчать? – написав Олег.

Наталя Могилевська і Олег Машуковський
Наталя Могилевська і Олег Машуковський / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У Instastories Наталя в різкій формі попросила видалити фото, інакше вона "розкриє деякі деталі особистого життя" Машуковського, якщо він не видалить знімок.

У коментарі підписники запідозрили парочку в піарі та назвали цю сварку "штучною":

  • Хайп знову.
  • Актриса з Наталі не дуже, в її сторіз, де вона просить видалити, видно, що це гра ...заради хайпу. А фотка навпаки – прикольна, на це і розраховували.
  • Це все хайп, був сценарій.
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Скріншот: Instagram

Раніше ми писали про те, що Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму за відеорецептом. В серпні артистці виповнилося 46 років, і ми згадували кращі її хіти.

Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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