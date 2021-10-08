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Могилевська, с*чка! Полякова розповіла, як співачка фліртувала з її чоловіком (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 16:47
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Оля Полякова вперше розповіла про ситуацію, коли Наталя Могилевська "клеїлася" до її чоловіка. Більш того, це повторилося знову
Оля Полякова приревнувала чоловіка до Наталі Могилевської
Оля Полякова приревнувала чоловіка до Наталі Могилевської / Фото: YouTube

Маша Єфросиніна та Оля Полякова, яка нещодавно змінила колір волосся, в своєму шоу "Дорослі дівчинки" продовжують обговорювати життєві проблеми. На цей раз артистки говорили про дружбу між чоловіком і жінкою.

У бесіді Полякова згадала ситуацію, коли приревнувала свого чоловіка Вадима до Наталя Могилевської.

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Могилевська с*чка, мого чоловіка клеїла у мене на очах. Підійшла і говорить: у вас такий гарний піджак, він так вам пасує. А я кажу, Наталя Олексіївна, нам час йти, – розповіла Королева ночі.

За словами Полякової, ситуація повторилася знову на дні народження їхнього спільного друга Сергія Пермана.

Потім вона продовжила ще у Пермана на дні народження, слава богу, що я поїхала. Наташа, я все бачила, – сказала Ольга.

Незважаючи на все, Полякова та Могилевська в хороших стосунках – співачки не сварилися і навіть разом взяли участь в зйомках шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна".

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А чоловік Олі Полякової, як вона зізналася сама, був радий тому, що кохана його приревнувала до іншої жінки.

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Дивіться цей момент з Поляковою у відео:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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